Adalet Bakanı Tunç'tan "Yenidoğan Çetesi" soruşturması savcısının el çektirildiği iddiasıyla ilgili açıklama

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten ve yürüttüğü soruşturmanın taraflarınca makamında ölümle tehdit edilen Cumhuriyet Savcısı Yavuz Ergin'in dosyadan el çektirildiği iddiasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

İddiayı yalanlayan Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam etmektedir. Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda titizlikle yürütülmektedir. Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur."