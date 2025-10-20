Adalet Bakanı Tunç: Türkiye'nin yargı sistemi her zamankinden daha tarafsız ve bağımsız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakan Tunç, Bartın Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Yeni dönemin eğitim camiası için başarılarla geçmesini temenni eden Tunç, TBMM'de 2008'de Bartın Üniversitesi'nin kuruluş kanunu teklifini kendisinin verdiğini belirtti.

"İlk Dersimiz Gazze-Filistin" başlıklı akademik açılış dersini veren Tunç, "Temennimiz 13 Ekim'de imzalanan ateşkes antlaşmasının kalıcı hale gelmesi, yeniden bombardımanın başlamaması maalesef üzülerek görüyoruz. Bazı yerlerde ateşkesin ihlal edildiğini görüyoruz. Ateşkesin ihlal edilmemesi ve orada ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve insanların, çocuklarımızın bir nefes alması hepimizin temennisi ve duası. İnsani yardımlarımızla zaten gemilerimiz ve konteynerlerimiz bölgeye intikal ediyor. Bugüne kadar 102 bin ton insani yardım, 350 insani yardım tırımız Filistin'e ulaştı. Filistinli mazlumların destekçisi olmaya devam edeceğiz. 68 bin Filistinli şehit edildi. Allah'tan rahmet diliyorum. Soykırımcıları bir kez daha Bartın'dan, Bartın Üniversitemizden lanetliyorum. O soykırımcılar bugün uluslararası sistemin açıklarından yararlanarak belki cezasız gibi görünebilirler ama gün gelecek, mutlaka insanlık önüne çıkacaklar ve insanlık önünde, dünyanın gözü önünde, hesap verecekler."

Bakan Tunç, Türkiye'nin yargı sisteminin her zamankinden daha tarafsız ve bağımsız olduğunu ve hukuk güvenliğine de saygı duyduğunu iddia etti.

Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sürecini başlattığını söyleyen Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın, gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade etti.

BEYİN GÖÇÜ YOKMUŞ!

Tunç, gençlere güvendiklerini, onların bu yüzyılı Türkiye çağı yapacağını aktararak, "Eğer Türkiye'de beyin göçü olsa ASELSAN'da, ROKETSAN'da, HAVELSAN'da, Baykar'da binlerce teknoloji mühendisi çalışır mı? Türkiye'yi farklı sebeplerle terk etmiş olabilirler. Eğitim için de terk edebilir. Dünyayı gezeceğiz, eğitim alacağız. Ülkemize faydalı olacağız. O nedenle gidenler de olabilir ama Türkiye'de suç işleyip kaçanlar da olabilir. Bu beyin göçü değildir. Gençlerimiz beyin göçü propagandasına kesinlikle aldanmasın" dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya da üniversite olarak İsrail'i destekleyen küresel şirket ürünlerinin kullanılmaması yönünde kararlar aldıklarını, bunun diğer üniversitelere de örnek olduğunu ifade ederek, milli ve manevi duyguları yüksek nesiller yetiştirmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Programa, Vali Nurtaç Arslan, AKP Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Bakan Tunç ve protokol üyelerince, TEKNOFEST 2025'te dereceye giren lise öğrencilerine hediyeler verildi.