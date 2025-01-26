Adalet Bakanı Tunç: "Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, asla kabul edilemez"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Grand Kartal Otel yangını faciasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez. Bu iddiayla ilgili başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir."