Adalet Bakanı Tunç: "Yapanın yanına kar kaldığı" algısını ortadan kaldırmaya devam edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak "Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi" ile "Yapanın yanına kar kaldığı" algısını ortadan kaldıracak düzenlemeleri hayata geçireceklerini iddia etti.

Bakan Tunç, Konya'nın Akşehir ilçesinde yeni yapılacak adalet sarayının temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Toplumsal huzur ve barışın teminatı olan adaleti şiar edindiklerini ve her alanda tahsis etmeye özen gösterdiklerini savunan Tunç, "Toplumsal huzur ve barışın teminatıdır adalet. Tabii adaletin, bu ulvi kavramın tecelli edeceği mekanların da adaletin şiarına, vakarına uygun olması lazım. O nedenle 22 yıldan bu yana, 81 vilayetimizde, ilçelerinde adalet alanında önemli eserlere imza attık" diye konuştu.

Tunç, şunları kaydetti:

"Adalet hizmetlerinin daha kaliteli mekanlarda gerçekleştirilebilmesi için çok çalıştık. Tabii adaletin tecellisi için sadece binaya ihtiyaç yok. Asıl olan adaleti tecelli edecek olan insan unsuru; hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve onlara destek olan destek personelimiz, kalem personelimiz ve mübaşirlerimiz, katiplerimiz, infaz koruma personelimiz. Tüm bunlar topyekun o mekanlarda vatandaşlarımızın en kaliteli bir şekilde hizmet alabilmeleri için çalışıyorlar. Adalet Bakanlığı olarak, Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak bizler de onların vatandaş memnuniyetini sağlayabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz."

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Yılmaz Tunç, temel atma törenleri sonrası bazı kesimlerden "Adalet demek sadece bina demek, adalet sarayı demek midir?" şeklinde eleştiriler aldıklarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sadece binadan, adalet sarayı inşa etmekten bahsetmiyoruz, içinden de bahsediyoruz. İçinde uygulanacak olan, toplumun ihtiyacına cevap verecek mevzuattan da bahsediyoruz. 22 yıldan bu yana bu alanda çok önemli mesafeler aldığımızı da söylüyoruz. 22 yıldan bu yana toplumun ihtiyacına cevap veren kanunların yenilenmesinde, temel kanunların tümünün, çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili arkadaşlarımızla beraber, ben 16 yıl Adalet Komisyonu'nda çalıştım. Toplumun ihtiyacına cevap verecek, 80 yıldan bu yana uygulanan ancak artık çağın ihtiyaçlarına cevap vermeyen mevzuatın yenilenmesi noktasında da çok büyük mesafe aldığımızı söylüyoruz."

Tunç, devamla şu görüşleri paylaştı: "Burada özellikle şunu ifade etmek istiyoruz. Toplumda adalet duygusunu daha da güçlendirecek çalışmalara hız vereceğimizi söylüyoruz ve bunun somut hangi adımlardan ibaret olacağını, mevzuatımızla, gerek ceza hukuku alanında, gerek özel hukuk alanında vatandaşlarımızın yargıya güvenini daha da yukarılara çıkaracak önemli somut hedefleri ortaya koyacak çalışmalarımızı, hedeflerimizi milletimizle paylaşacağız. Özellikle 'yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Mevlana'nın diyarındayız. Hazreti Mevlana ne diyor adaleti tarif ederken? 'Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Adalet, hak edene, hak ettiğini vermektir, cezaysa ceza, özel hukuktaysa kendi hakkına bir an önce kavuşması noktasındaki çalışmaları yapmaktır' diyor adalet. Dolayısıyla 'yapanın yanına kar kaldığı' bir algının vatandaşlarımızda olmaması lazım. Bu konuda 22 yıldan bu yana çok önemli mesafeler aldık ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Kamu vicdanında rahatsızlık oluşturan olumsuz durumların önüne geçecek somut adımları atmaya devam edeceğiz. Yine adaletin gecikmeksizin tecellisini sağlayacak, özellikle uygulayıcılardan aldığımız, avukatlardan, hakim, savcılardan aldığımız görüşler doğrultusunda mevzuatımızda da bazı değişiklikler, yeni ihtiyaçlar var. Bunları inşallah yasama organımıza, taslaklar halinde sunacağız ve bu hedeflerimizi bir bir hayata getireceğiz."