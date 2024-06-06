Adalet Bakanı Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıkları son aşamada

Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıklarının son aşamada olduğunu bildiren Adalet Bakanı Tunç, "Bu belgelerde noterlerimizle ilgili hem vatandaşlarımızdan gelen hem de sizlerden gelen talepler doğrultusunda bu belgelerde de noterlerimize yer verilmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Güncel 06.06.2024 13:55 Giriş: 06.06.2024 13:55

Güncelleme: 06.06.2024 14:01 Kaynak: AA

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