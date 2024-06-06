Adalet Bakanı Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıkları son aşamada
Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıklarının son aşamada olduğunu bildiren Adalet Bakanı Tunç, "Bu belgelerde noterlerimizle ilgili hem vatandaşlarımızdan gelen hem de sizlerden gelen talepler doğrultusunda bu belgelerde de noterlerimize yer verilmesini sağlayacağız" diye konuştu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargının etkinliğinde çok büyük faydasını gördüğümüz bu noterlik mesleğinin gelişimi ve sorunlarının giderilmesinde elimizden gelen gayreti göstereceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.
Türkiye Noterler Birliğinin 53. Olağan Kongresi'ne, Bakan Tunç'un yanı sıra Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan, noterler ve hukukçular katıldı.
Burada yaptığı açıklamada, noterliklerle ilgili düzenleme hazırlıklarına değinen Tunç, şunları kaydetti:
"Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlığımız son aşamada. İnsan Hakları Eylem Planı hazırlığımız da son aşamada. Bu belgelerde noterlerimizle ilgili hem vatandaşlarımızdan gelen hem de sizlerden gelen talepler doğrultusunda bu belgelerde de noterlerimize yer verilmesini sağlayacağız. Yargının etkinliğinde çok büyük faydasını gördüğümüz bu noterlik mesleğinin gelişimi ve sorunlarının giderilmesinde elimizden gelen gayreti göstereceğimizi belirtmek istiyorum."