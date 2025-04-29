Adalet Bakanı Tunç: Yargı, yüzünü karanlığa değil, hukukun aydınlığına dönmüştür

Yargılama süreçlerine ilişkin eleştirilerin üst seviyeye çıktığı son dönemde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargı, yüzünü karanlığa değil, hukukun aydınlığına dönmüştür" dedi.

Tunç, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkinliğinin toplumun adalete olan güvenini inşa eden en temel unsur olduğunu kaydeden Tunç, Türk yargısının, karanlıkta ışık arayan herkesin umudu olduğunu iddia etti.

"YARGI MENSUPLARIMIZI HEDEF ALAN İFADELERİ NE VİCDAN NE HUKUK KABUL EDER"

Bakan Tunç, zaman zaman bu umudu zedelemeye, vicdanları bulandırmaya yönelik söylemler olduğunu iddia ederek şöyle devam etti:

"Dosyanın içeriğini bilmeden, soruşturmadaki delillere vakıf olmadan, peşin hükümle bir kişinin suçsuz ya da suçlu olduğunu söylemek hukuk devletiyle bağdaşmaz. Soruşturma ve davalar üzerinden yargı mensuplarımızı hedef alan, onları zan altında bırakan ifadelerin kamuoyuna sunulmasını ne vicdan ne hukuk kabul eder. Bu tür mesnetsiz yaklaşımlara sessiz kalmamız beklenemez. Yargı bağımsızdır, yargı görevini yapar. Bugün Türk yargısı, yalnızca Anayasa'ya, hukuka ve milletin iradesine bağlıdır.

Bunun en çarpıcı örneği, milletimizin kaderine kasteden 15 Temmuz gecesinde verilmiştir. O karanlık gecede yargı, yüzünü karanlığa değil, hukukun aydınlığına dönmüştür. Yargı, suskunluğa değil, milletin iradesine ses olmuştur. Yargı, korkunun gölgesinde değil, hukukun ışığında yürümüştür. O gece, yüreklerindeki vatan aşkıyla yola çıkan yargı mensupları, darbeciler hakkında derhal soruşturmaları açmış, gözaltı kararları almış ve millet iradesine, demokrasiye, insan haklarına sahip çıktığını göstermiştir."

"TÜRK YARGISI, BAĞIMSIZ VE TARAFSIZDIR"

Tunç, "Türk yargısı, bağımsız ve tarafsız, millet iradesine, hukuk devletine saygılı, hukukun üstünlüğünü önceleyen bir yapıya sahiptir ve böyle olmaya da devam edecektir" dedi.

Tunç, yargı mensuplarının hükümlerini Anayasa, kanun ve hukukun öngördüğü esaslar çerçevesinde tesis etmeleri gerektiğini belirterek, "Dosya kapsamını, hukuki dayanakları ve delilleri incelemeden yapılan maksatlı yorumlar ya da şahsi menfaat peşindeki değerlendirmeler, adalet terazinizde hiçbir değer taşıyamaz. Bu itibarla hukukun evrensel ilkelerine sadakatle ve vicdanınızın rehberliğinde hareket etmekle mükellefsiniz" değerlendirmelerinde bulundu.