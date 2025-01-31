Adalet Bakanı, yargıdaki cemaat yapılanması sorusuna yanıt vermedi

BirGün\ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Yargıda Hakyol cemaati yapılanmasının da yer aldığı soru önergesine Yılmaz Tunç yanıt vermedi.

CHP’li Gökçen’in soru önergesinde, "Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakimin görevi düşürülerek Trabzon İnfaz Hakimliğine atanmıştır. Basma yansıyan iddialara göre bu atamanın, bazı iddialara dayandırıldığı ve söz konusu iddiaların dayanağı olan belgelerde tutarsızlıklar olduğu öne sürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Gökçen, Adalet Bakanı Tunç’a yargıdaki Hakyol cemaati yapılanmasına dikkat çekerek şu soruları yöneltmişti:

• 2019 yılında yargıda yüzde 98 hedef süre oranını tutturarak rekor kıran, yargı çevresinde Atatürkçü kimliği ile bilinen Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkındaki suçlamaların Hakyol tarikatı tarafından ortaya atıldığı iddiaları doğru mudur?

• Söz konusu raporlarda yer alan, hakimin ardışık aramalarla ilişkilendirildiğine dair iddiaların teknik doğruluğu araştırılmış mıdır? Bu raporlar kimler tarafından hazırlanmış ve kimler tarafından onaylanmıştır?

• Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından gerçekleştirilen görev yeri değişikliklerinde, iddiaların doğruluğunu teyit etmek amacıyla hangi mekanizmalar devreye sokulmaktadır?

• Yargı camiasında yer alan herhangi bir yapı veya grubun, görevdeki hakim ve savcılar üzerinde etkide bulunduğuna dair iddialar araştırılmakta mıdır?

• Hakim Rukiye Özen Pirinççi hakkında bu kadar tutarsız teknik raporlar olmasına rağmen HSK neden disiplin soruşturması açmıştır? îdari soruşturma neden bu kadar uzun sürmüştür?