Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: “Adalet beton yığınından ibaret değildir”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir programı kapsamında Kemalpaşa Adalet Sarayı açılış ve Aliağa Adalet Sarayı temel atma törenine katıldı. Kemalpaşa’da düzenlenen törene Bakan Tunç’un yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da katıldı.

Törende konuşan Tunç, “Adalet mülkün temelidir. Adalet devletin varlık sebebidir” diyerek 23 yıldan bu yana adaletten ayrılmadıklarını belirterek, “Eğer adaletten ayrılsaydık, milletin isteklerini, taleplerini yerine getirmeseydik, onların taleplerine duyarlı olmasaydık, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süren bir iktidarı yaşanamazdı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 100 yıllık cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladık ve inşallah artık Türkiye Yüzyılının inşa süreci başladı” ifadelerini kullandı.

Tunç’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“BU ASIR TÜRKİYE YÜZYILI OLACAK”

“Adaletle ülkemizi kalkındırmaya, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapmaya devam edeceğiz” diyen Bakan Tunç, “Çok eser ürettik. Savunma sanayinde yüzde 80 yerlilik oranını yakaladık. Kendi silahımızı kendimiz üretmeye, kendi helikopterimizi kendimiz üretmeye başladık. Bu millet daha fazlasına layık. Bu millet çok badirelerden geçti ve inşallah dünyanın en güçlü ülkeleri arasında olacak. Türkiye Yüzyılı inşa edilecek. Rahmetli Özal, '21’inci asır Türk asrı olacak' derdi. İşte biz de diyoruz ki; Bu asır Türk Yüzyılı, Türkiye Yüzyılı olacak” ifadelerini kullandı.

“TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ YARGI”

Adaletin olmadığı yerde toplumsal barış ve huzurun olmayacağını söyleyen Tunç, “Hazreti Mevlana'nın deyimiyle, 'Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır' Bunlar daha güzel bir tarif olamaz. Adaletin olmadığı yerde toplumsal huzur da barış da olmaz. Tabi adaleti tesis edebilmek için hukuk devleti gerekir. Hukuk devleti yasamasıyla, yürütmesiyle, tarafsız ve bağımsız yargısıyla, kuvvetler ayrılığının hakim olduğu, milli iradenin geçerli olduğu bir hukuk devletinin tahkim edilmiş olması gerekir” dedi.

Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

“Adalet beton yığınından ibaret değildir. Onun içerisinde uygulanacak mevzuatın, kanunların hukuka uygun olması gerekir. O kanunların toplumun ihtiyacına cevap vermesi gerekir. İşte bunun için 23 yılda büyük mesafeler aldık. Temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. 80 yıldan bu Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu'nun her biri başka bir ülkeden tercüme yapıp, 80 yıl boyunca uygulamak durumunda kalmıştık. Ama son çeyrek asra geldiğimizde kendi akademisyenlerimiz, kendi hukukçularımız ve kendi milletvekillerimiz bu kanunları yeniden çağa uygun bir şekilde düzenlediler ve bu binaların içerisinde uygulanan mevzuat yenilendi. Kanunlarımız hukuka uygun hale getirildi

HAK ARAMA YOLLARINI ARTIRMIŞLAR

Sadece temel kanunların yenilenmesiyle kalmadık. Anayasa değişiklikleri yaptık. Sizlerin 'Evet' oylarıyla gerçekleşen büyük reformlar yaptık. Anayasamızda vesayetçi ve darbeci ruhu ortadan kaldırmaya yönelik büyük sessiz devrimlere sizler imza attınız. Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısının sivilleştirilmesi, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısının demokratik hukuk devleti ilkesine uyarlanması, Yüksek Askeri Şura'nın yapısı, tüm bunlar demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirilmek için sizlerin oylarıyla hayata geçirildi. Hak arama yollarını artırdık.”

“İLK 100 BİNE GİREN HUKUK FAKÜLTESİ'NE GİREBİLECEK”

Konuşmasında adalet sistemine de değinen Bakan Tunç, “9 bin civarında hakim savcımız vardı. Bugün 25 bin hakim ve savcımız var. Hakim ve savcı yardımcılığı sistemini hayata geçirdik. Hakim ve savcılar, mesleğe kabul edilmeden önce 3 yıl yardımcılık yapacaklar. Şu an 2 bin 75 hakim savcı yardımcımız göreve başlamış bulunuyorlar. Bir yıl adalet akademisinde, 2 yıl yargı kurumlarının ilk derecesinden, istinafından Yargıtay'ına varıncaya kadar her kademede tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta, çırak ilişkisi içerisinde yetişerek kürsüye daha donanımlı bir şekilde çıkmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hukuk fakülteleriyle ilgili de konuşan Tunç, başarı sıralamasını 100 bine yükselttiklerini vurgulayarak, özellikle hukuk fakültesi öğrencilerinin ve avukatların tepkisini çeken hukuk mesleklerine giriş sınavını da uygulamaya koyduklarını belirtti.

“İÇ CEPHE” VURGUSU

‘Terörsüz Türkiye’ konusuna da değinen Bakan Tunç, “Türkiye Yüzyılı temelleri atıldı, inşa süreci devam ediyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı yine adaletle, kalkınmayla büyük bir yatırım hamlesiyle devam edecek. Çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize terörsüz bir Türkiye inşallah armağan edeceğiz. 41 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz. 41 yılda çok büyük acılar çektik. Büyük kayıplarımız oldu. Trilyonlarca ekonomik kaybımız oldu. Terör olmasaydı, bu fitne olmasaydı bugün o trilyonlarca ekonomik değer milletimize yansıyacaktı. Milletimizin refahı bugün çok daha yükseklerde olacaktı. Bugün dünya projesi dediğimiz havalimanları, tüneller, metrolar, denizin altından tüpler, nükleer santraller bunlar belki çok daha uzun yıllar önce gerçekleşmiş olacaktı. Ama maalesef terörün hem ekonomik zararı hem de asıl önemli olan büyük acılar çektirdi. Binlerce şehit vermemize neden oldu. İnşallah bundan sonra bu acıları yaşamayalım diyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde iç cephemizi güçlendirerek, etnik kökeni ne olursa olsun kardeşçe Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edelim' diyoruz. Bunu yaparsak, güçlü olursak Türkiye'ye hiç kimse kem gözle bakamaz. Türkiye üzerinde şer planlarını hiç kimse uygulamaya cesaret edemez” diye konuştu.

“ŞEHİT AİLELERİNİ İNCİTECEK ADIM ATMAYIZ”

“Milletimizi ve şehit ailelerimizi incitecek bir adım atmayız” diyen Bakan Tunç şunları şöyle devam etti:

“Dünyada da çevremizde de adaleti, hakkaniyeti, mazlumun hakkını daha güçlü savunabiliriz. Bunu gerçekleştirmenin yolu birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, iç cephemizi kuvvetlendirmek, etnik köken din, mezhep ayrımı yapmadan hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam etmekten geçiyor. İnşallah Türkiye terörden arındığında, terörsüz bir Türkiye'ye kavuşulduğunda Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması daha da hızlanacak diyorum. Milletimiz de bunu bekliyor. Anadolu'da bu yönde bir mutabakat var. Bu çalışmaları yaparken, bu adımları atarken milletimizi rahatsız edecek, şehit ailelerimizi incitecek hiçbir adım bugüne kadar atmadığımız gibi bundan sonra bundan sonra da atmayacağız. Her şey milletimiz için, millet ne isterse onu yaparız. Milletimizin istemediği hiçbir adımı da atmayız.”

“YEREL YÖNETİMDE AYNI HIZI GÖREMİYORUZ”

Törende konuşan AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da “1,5 sene gibi kısa bir dönemde, tasarruf tedbirlerinin hakim olduğu bir dönemde Adalet Bakanlığımız, bölgemize bu hizmeti kazandırdı. Tüm bakanlıklarımız kollarını sıvadılar, İzmirimizin sorunları için şehrimize çok yoğun destek veriyorlar. Fakat biz bu yapıları kazandırırken, 1,5 sene gibi kısa bir sürede bu yapıyı kazandırırken, şehir hastanelerini kazandırırken, statlarımızı, sağlık komplekslerimizi kazandırırken maalesef yerel yönetimden aynı hızı göremiyoruz. Biz bu kadar büyük gayret ve destek ortaya koyarken aksine maruz kaldığımız eleştirileri de kabul etmiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 'İzmir'e ayrımcılık yapıyorlar, İzmir'e farklı bakıyorlar' diyor. Biz de buradan bu haksız eleştirilere işte Kemalpaşa'da açtığımız muhteşem yeni bir adalet sarayını İzmir'e armağan ederek cevabımızı vermiş oluyoruz” diyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanı Cemil Tugay’a tepki gösterdi.

Konuşmalardan sonra canlı bağlantı ile Aliağa Adalet Sarayı temel atma töreni gerçekleştirdi. Ardından da kurdele kesimiyle Kemalpaşa Adalet Sarayı açıldı.