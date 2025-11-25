Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bir sağdan bir soldan asan geçmişteki yargı bağımsız mıydı?

Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüp kabul edilmesinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak, değerlendirmelerde bulundu. Yargı bağımsızlığına yönelik eleştirilere yanıt veren Tunç, "Bir sağdan bir de soldan asan geçmişteki yargı bağımsız mıydı? Ama şimdiki yargı özellikle milli iradeye saygı duyan bir yargıdır. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde millet meydanlarda mücadele ederken o yargıçlar ve savcılar evlerinde oturmayıp adliyelere koştular. Bugünkü yargı her zamankinden bağımsız ve tarafsızdır. Darbeciden, vesayetçiden ve yolsuzluktan da hesap soran; hiçbir ayrımcılığa müsaade etmeyen bir yargıdır" dedi.

Cezaevi İdare ve Gözlem Kurullarına ilişkin eleştiriler hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İyi hal değerlendirme hususu, kanun çerçevesinde gerçekleşiyor. Altı ayda bir İdare ve Gözlem Kurulu kararları değerlendiriliyor. Eğer gerçekten bu noktada bir mağduriyet söz konusu ise ki elbette böyle bir hata olabilir ve bu anlamda itiraz sürecini takip etmek gerekir. Bu konudaki mağduriyetleri hep birlikte giderebiliriz” dedi.

Bunun üzerine muhalefet sıralarından gelen "Politik suçlarda serbest bırakılmalar olmuyor. Selçuk Kozağaçlı akşam serbest bırakıldı, sabah tekrar tutuklandı" şeklinde eleştiriler yapıldı.

Bakan Tunç da "Özellikle terör suçları bakımından ilgili mevzuatta bizzat yazılı olan bir husus bu. Hastalık nedeniyle infazın ertelenmesi konusu da Ceza infaz Kanunu'nun 16 Maddesi'ne göre gerçekleşiyor ve tam teşekküllü eğitim ve araştırma hastanelerinden alınan raporun Adli Tıp'tan alınan raporlu onaylanması ile birlikte infaz ertelemeleri gerçekleştiriliyor. Öyle bir propaganda yapılıyor ki sanki bu tahliyeler hiç olmuyormuş gibi algı yaratılıyor. Yüzde 94'ü olumlu sonuçlanmış” şeklinde yanıt verdi.

“S TİPİ (KUYU TİPİ) HAPİSHANELERDE HAVALANDIRMALAR VE BÜYÜKLÜKLER YETERLİDİR”

Kamuoyunda “Kuyu tipi cezaevleri” olarak bilinen yüksek güvenlikli “S” ve “Y” tipi cezaevlerinin şartlarının oldukça kötü ve yetersiz olduğuna yönelik eleştiriler hakkında ise Bakan Tunç, “Biz de kuyu tipi cezaevi gibi bir durum yok, böyle bir şey söz konusu değil. Yüksek güvenlikli ‘S’ tipi cezaevleri var. Onlar da çağdaş sisteme uygundur. Havalandırmalar ve büyüklükler yeterlidir” dedi.

“ROJİN KABAİŞ’İN CEP TELEFONUNU ÖNEMSİYORUZ, ORADAN DELİLLERE ULAŞABİLİRİZ”

Rojin Kabaiş soruşturması hakkında da konuşan Bakan Tunç, şu bilgileri paylaştı:

“Adli Tıp İstanbul 1. İhtisas Kurulu önce cinsel saldırı olup olmadığına yönelik bir rapor verdi ve ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştirildiğine karar verdi. Maktulenin üzerinde bulunan iki farklı DNA'yla ilgili bu DNA’ların bulaş mı olduğu araştırıldı. Bir eşleşme bulunamadı. Cinsel saldırı bulgusu bulunmadı. Bu noktada cep telefonunu önemsiyoruz, oradan delillere ulaşabiliriz. İspanya’yla görüştük, takip ediyoruz. İspanya Adalet Bakanı ile İspanya ziyaretimde bizzat görüştüm takip ediyoruz cep telefonu ile ilgili görevlendirmeleri yaptık ve oradan çıkacak delilleri bekliyoruz soruşturmayı sonuna kadar takip ediyoruz ailesinin hassasiyetini de biliyoruz.”

"YENİ ANAYASA İHTİYACI HERKES TARAFINDAN DİLE GETİRİLİYOR"

Yeni Anayasa yapma gereği hakkındaki eleştiriler hakkında ise Bakan Tunç, “Yeni anayasa ihtiyacı herkes tarafından dile getiriliyor. İnşallah sivil katılımcı ve bir toplumsal sözleşme hürriyetinin de anayasayı yapmak bu parlamentoya nasip olur. Parlamentodan sonra da tabii ki bunu onaylayacak olan milletimizdir” ifadelerini kullandı.

Bütçe görüşmesi sırasında milletvekilleri tarafından “Türkiye bir hukuk devletidir”, “Yargı bağımsızdır” şeklindeki açıklamalarının eleştirilmesi hususunda ise Tunç, şunları söyledi:

“Türkiye hukuk devletidir’ dedikten sonra da çok sayıda cümle kuruyorum onları da göz ardı ediyorsunuz. Sadece konuşmanın o cümlesini alarak bazı medya kuruluşları özellikle bu sözü sadece tekrarladığımı söyleniyor. Bizim hukuk devletinden anladığımız bu konuda eleştirenlerden daha farklı. Bizim hukuk devletinden anladığımız özellikle yargı bağımsızlığıdır, yargı tarafsızlığıdır ve yargının adaleti hakkıyla tecelli ettirmesidir.

"BUGÜNKÜ YARGI DARBECİDEN, VESAYETÇİDEN VE YOLSUZLUKTAN DA HESAP SORAN BİR YARGIDIR"

Komisyonda pek çok milletvekilinin Türkiye’de eskiden bağımsız bir yargı olduğunu ancak şimdi olmadığını ifade etmesi üzerine Tunç, “Bir sağdan bir de soldan asan geçmişteki yargı bağımsız mıydı? Ama şimdiki yargı özellikle milli iradeye saygı duyan bir yargıdır. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde millet meydanlarda mücadele ederken o yargıçlar ve savcılar evlerinde oturmayıp adliyelere koştular. Bugünkü yargı her zamankinden bağımsız ve tarafsızdır. Darbeciden, vesayetçiden ve yolsuzluktan da hesap soran hiçbir ayrımcılığa müsaade etmeyen bir yargıdır.”