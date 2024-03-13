Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eros cezasını savundu: Bugüne kadar ki en yüksek ceza

Hayvanlara yönelik şiddette sembol dava olarak nitelenen Eros Davası'nda sanığa verilen ceza hayvanseverlerin tepkisini çekerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç verilen cezayı, "Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadar ki en yüksek ceza" diyerek savundu.

Güncel 13.03.2024 16:24 Giriş: 13.03.2024 16:24

Güncelleme: 13.03.2024 17:18 Kaynak: ANKA

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