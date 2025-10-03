Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Katliamcıları bir kez daha payitaht Edirne'den lanetliyorum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ilişkin "Temennimiz bir an önce oradaki katliamın, soykırımın sona ermesi. Katliamcıları bir kez daha payitaht Edirne'den lanetliyorum" diye konuştu.

Tunç, Edirne'de Selimiye Meydanı'nda Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada Filistin'de insanlık dramının devam ettiğini anımsattı.

"İSRAİL'E DEVLET DEMEKTE ZORLANIYORUZ"

İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine koyduğu tavrın ve Filistin'de gerçekleştirdiklerinin bir insanlık suçu olduğunun altını çizen Tunç, şunları kaydetti:

"İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de bir soykırım suçu işliyor, kadınları, çocukları katlediyor, insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Sadece iki, iki buçuk yıldan bu yana değil. İsrail, Filistin topraklarını 100 yıldan beri işgal ederek, orada bir soykırım politikasını yıllardır uygulamaya devam ediyor. 100 yıldan bu yana Filistinlileri topraklarından sürmek için bir politika izliyor. Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nin yüzlerce kararı var, işgal ettikleri topraklardan çekilmesine yönelik. Ama bu kararlardan hiç birisine uymayan bir devlet var. 7 Ekim'den bu yana da bir terör faaliyeti sürdüren soykırım suçu işleyen bir yapı var. İsrail'e devlet demekte zorlanıyoruz. Adeta terör yapan bir yapıya dönüşmüş durumda."

"SOYKIRIM SUÇU İŞLENİYOR"

Alıkonulan insan hakları savunucularının bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunan Tunç, "Uluslararası hukuku, insan haklarını ihlal ederek bugüne kadar Filistin'de yaşayanlara büyük bir zulüm yaşattınız. Dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlemeye devam ediyorsunuz" diye konuştu.

Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Temennimiz bir an önce oradaki katliamın, soykırımın sona ermesi. Katliamcıları bir kez daha payitaht Edirne'den lanetliyorum. Bu soykırımın bir an önce durmasını temenni ediyorum. Bu soykırım suçluları, mutlaka bir gün insanlık huzurunda hesap verecekler. Nasıl Bosna soykırım suçluları yıllar sonra kurulan uluslararası mahkemede zindana atılmışlarsa, gün gelecek İsrailli soykırımcılar, o teröristler insanlık huzurunda hesap vereceklerdir, ilahi adaletten de kaçamayacaklardır."