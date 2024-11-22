Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı

Haber Merkezi

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı davanın duruşması bugün görülecek.

Dava öncesinde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Milletimiz karalama siyasetine hayır diyor” diyerek Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Tunç, Kılıçdaroğlu üzerinden Siyasetçilerimiz için bir ibret vesikasıdır” mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Tunç'a "hodri meydan" diyerek tepki gösterdi.

Çelik, şu ifadelere yer verdi: "Bu davaları açtırmış olduklarına pişman olacaklar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ibretlik açıklamalar! Ancak bu denli çapsız olunabilir! Hukuk eğitimini nasıl almış bilemiyorum! Görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak Yargı Görevlilerine açıkça telkinde bulunma cüretini gösteren dolayısıyla açıkça suç işleyen bir Adalet Bakanı! Suç işlemesi, yargı görevlilerini baskılaması hiç bir şeyi değiştirmeyecek! Zira gerçekleri ifade etmek suç değildir! Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yöneltmiş olduğu tüm eleştirel değerlendirmelerin doğru olduğunu Mahkemeler nezdinde de ispatlayacağız! Bu davaları açtırmış olduklarına pişman olacaklar. Hodri Meydan."