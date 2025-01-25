Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Özgür Özel'in telefonunu bilerek açmadım"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bolu’da Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından, görevden el çektirildiği iddia edilen bilirkişi heyetinin raporunu kamuoyuyla paylaşmasının ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un telefona çıkmadığını açıklamasına, Tunç'tan yanıt geldi.

TV100’de yayınlanan programda konuşan Tunç, Özel’in telefonunu bilerek açmadığını belirterek, “Yapmış olduğu dezenformasyona kızdım” dedi.

Özel’in 'manipülasyon' yaptığını öne süren Bakan Tunç, "Özgür Bey bana ulaşamayan biri değil. Birçok konuda beni arar ve görüşürüz. Kendisi de bilir birçok unsurda yardımcı oluruz. Bu kez aradı evet ve ulaşamadı. Çünkü telefonunu bilerek açmadım. Yapmış olduğu dezenformasyona kızdım. 78 kişiyi kaybettiğimiz acı olay üzerinden manipülasyon yapmasını büyük bir sorumsuzluk olarak gördüm.

Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış imzasız korsan bir metni rapor diye paylaşıp sosyal medya mesajı yayınlamadan önce arayıp gerçeği öğrenmek isteseydi kendisini aydınlatırdım. Gerçek olmayan bir bilgiyi sırf soruşturmaya karşı kafa karışıklığı oluşturmak için yayması sonrasında beni araması bu konuda iyi niyetli olmadığını gösteriyor. Öncesinde arayıp 'Nedir gerçek' diye sorması varken bunu yapmayarak gerçek niyetini aslında gösteriyor" ifadelerine yer verdi.