Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP Lideri Özgür Özel'e yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt verdi.

Tunç, "Kendisine tavsiyemiz; Sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" miting serisinin 50'ncisini Şişhane Meydanı'nda gerçekleştirdi.

"HÂLÂ SUSACAK MISIN BİBLO BAKAN"

Özel burada yaptığı konuşmada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenerek şunları söyledi:

"Adalet Bakanı'na soruyorum. Sen Adalet Bakanlığı'nı duvarda asılı bir tablo gibi mi, makam masasına konulmuş bir biblo gibi mi yapacaksın. Hala susacak mısın biblo bakan. Bu ülkede ikili hukuk vardır. Hukuk, Tayyip Erdoğan'ın muhaliflerine başka, yandaşlarına başka işlemektedir. Ekrem Başkan suçludur, eşinin yanında itiraf edeceğim. Ekrem Başkan, Tayyip Erdoğan'ı yenme suçunu işlemiştir. Ekrem Başkan bu suçu 3 kez üst üste işlemiştir. Ekrem Başkan niye tutukludur? Tutukluluk, bir tedbirdir. Erdoğan tedbir almak zorundadır. Çünkü Ekrem Başkan, bu suçu bir kez daha işlemeye yeminlidir. Bu memlekette Tayyip Erdoğan'ı yenmenin suç olduğu bu memlekette, biz hepimiz 10 milyonlar bu suçu müştereken işleyeceğiz. And olsun ki Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz, AK Toroslar çetesinden hesap soracağız."

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt verdi.

Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve ortaya saçılan itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarıyla bir kez daha göstermiştir. İddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığına dil uzatması, bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapması CHP Genel Başkanının siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesidir.

Müflis CHP Genel Başkanının kendi istikbalini sağlama almak için her geçen gün dengesinin bozulduğuna, ciddiyetsizlikte sınır tanımadığına üzülerek şahit oluyoruz. Hiç kimse devletimizin köklü kurumlarını, yargı organlarını kendi küçük hesaplarının malzemesi haline getirmemelidir.

Özgür Özel’in önünde iki seçenek var: İplerinden kurtulup gerçekten ‘özgür’ olmayı seçmek mi? Yoksa kukla olarak birilerinin ‘özel’ ajandasının hizmetinde, yargı mensuplarına saldırmaya devam etmek mi?

Kendisine tavsiyemiz; Sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi, yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli siyasette yol almasıdır. Aksi takdirde eski genel başkanını sırtından hançerleyen, parayla oy satın alan, belediyelerde baklava kutularıyla dönen rüşvet çarkına ses çıkarmayan zihniyetin son temsilcisi ünvanıyla yok olup gidecektir."