Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan infaz düzenlemesi paylaşımı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 Haziran 2025 tarihinde Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yeni infaz düzenlemesi hakkında bir açıklama yaptı. Düzenlemenin ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmayı hedeflediğini belirten Tunç, “Yeni düzenlemelerin ülkemiz ve adalet sistemimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

22 BİN KİŞİYE TAHLİYE UMUDU

Bakan Tunç’un açıklamasına göre, yeni düzenlemeyle birlikte yaklaşık 22 bin hükümlünün tahliyesi bekleniyor. Bu kapsamda yaşlılar, hastalar ve bazı özel durumlara sahip hükümlüler ev hapsi ya da konutta infaz imkanından yararlanabilecek.

YARGI REFORMY STRATEJİ BELGELSİ VURGUSU

Tunç, açıklamasında düzenlemenin “Yargı Reformu Strateji Belgesi” doğrultusunda hazırlandığını vurguladı. Ceza adaletinin daha hızlı, öngörülebilir ve toplum nezdinde adil şekilde işlemesinin sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.