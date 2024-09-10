Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: 'Gizlilik' uyarısı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra 8 Eylül'de dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin gelişmeler sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, 24 kişinin gözaltına alındığı Narin'n ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemlerinin sürdüğünü anımsatan Tunç, Güran'ın ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulguların değerlendirildiğini ifade etti.

Açıklamasında, olaya ilişkin yayımlanan haber ve sosyal medya paylaşımlarına dikkat çeken Tunç, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir" dedi.

"Soruşturmanın selameti için CMK'nin 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır" uyarısında bulunan Tunç, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun haber alma hakkı kapsamında soruşturma süreciyle ilgili bilgiler, CMK'nin 157. maddesi de dikkate alınarak resmi makamlarımızca açık ve şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir. Kimsenin şüphesi olmasın, Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır."