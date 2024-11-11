Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran davası hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Giran cinayeti davasına ilişkin açıklama yapıyor.

Tunç, "Tüm bulgular değerlendiriliyor. Hunharca bir cinayete kurban gittiğini biliyoruz" dedi.

Tunç'un açıklamasında öne çıkan detaylar şöyle:

"Gerek tanık beyanları, gerek şüpheli beyanları mahkeme tarafından değerlendirildi.

Hunharca işlenen bir cinayet var. Soruşturma başlatıldığında kamuoyunda manipülasyonlar yapıldı. Konuyu farklı siyasi boyutlara taşıyanlar oldu.

Alınan ara kararlar var. 26 aralık'ta toplalan deliller incelenecek. Mu9tlaka hatalı kararlar oluyor. Bu hatalı kararlar temyiz ve itiraz sürecinde düzeltilebiliyor."

Ayrıntılar geliyor...