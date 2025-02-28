Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Öcalan'ın çağrısıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Abdullah Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısının ardından canlı yayında soruları yanıtladı. Tunç, "Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar" diye konuştu.

Tunç, "gizli pazarlık" olmadığını, her şeyin şeffaf olduğunu söyledi.

O FOTOĞRAFLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Video çekim yapıldı mı sorusuna yanıt veren Tunç, "Burada yapılan kayıt güvenlik ve istihbarat açısından lüzumlu olan bir kayıttır" ifadesini kullandı. İmralı Cezaevi’nden paylaşılan fotoğrafta Abdullah Öcalan’ın DEM Parti heyetiyle birlikte oturduğu masada bir yaka mikrofonu olması, video çekildiği ve ses kaydı alındığı iddiasını gündeme getirmişti.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI NEDENİYLE TUNÇ'UN YAYININA ARA VERİLDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal 7'nin 30'uncu Yılı etkinliklerinde konuşma yapmaya başlaması üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yayını kesildi ve Erdoğan'ın konuşması verildi.

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