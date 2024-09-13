Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Uluslararası hukukta da Ayşenur'un hakkını koruyacağız"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in saldırısı sornasında yaşamını yitiren Ayşenur Ezgi Eygi'nin hakkını uluslararası hukukta da savunacaklarını söyledi.

Tunç, Denizli'de partisinin Denizli'deki Türkiye Buluşmaları'na katıldı.

Tunç, burada yaptığı konuşmada ekonomiye ilişkin ifadeler de kullandı.

Yılmaz Tunç, şunları söyledi:

"Tüm bunlar üst üste geldi ve 6 Şubat'taki depremlerle de ekonomimiz çok olumsuz etkilendi, bunu kabul etmek lazım. Biz, enflasyonu çift hanelerden 2013'te tek haneye, yüzde 5'lere kadar düşürmüştük. Tabii son 5 yıl özellikle hükümetin dışında, ülkemizin dışındaki gelişmelerle de ekonomimizi etkileyen olumsuzluklarla karşılaştık. Enflasyon tekrar yükseldi. Şimdi ekonomi yönetimimiz inşallah bunu tekrar tek haneli rakama düşürecek. Nasıl yapmışsak yine uygulamakta olduğumuz programla inşallah bunu gerçekleştirerek, halkımızın alım gücünü yeniden eski haline getirerek emeklimizi, işçimizi, memurumuzu enflasyona ezdirmeden inşallah yolumuza devam edeceğiz."

Tunç, ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin hakkını uluslararası hukukta da savunacaklarını, tüm delilleriyle bu dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı'na ibraz edeceklerini açıkladı.

"O VESAYETÇİ YARGIYI ÖZLEYEN, BUGÜNKÜ YARGIYI HAZMEDEMEYEN ÇEVRELER"

Tunç, Türkiye'de yargının geçmişteki darbelerde milletin yanında durmadığını söyledi.

"Bizim yargı tarihimizin üzülerek söylüyoruz kara lekeleri ama 15 Temmuz'a geldiğimizde Türk yargısının nasıl insan haklarını savunduğunu, nasıl demokrasinin yanında, nasıl milli iradenin yanında olduğunu hep beraber gördük" diyen Tunç, şöyle konuştu:

"İşte bugün sürekli yargıyı yıpratmaya çalışanlar da aslında o vesayetçi yargıyı özleyen, bugünkü yargıyı hazmedemeyen çevreler. Biz, 22 yıldan bu yana vesayetçi direnişi kıra kıra bugünlere geldik, demokrasimizin standartlarını yükselttik. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, fiziki kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin 81 vilayetine, her yerine eserler götürdük."

GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIM

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırım yaşandığını, bunun durması için Türkiye olarak çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Tunç, "Maalesef uluslararası sistem oradaki zulmü durdurmaya yetmiyor. Uluslararası hukukun maalesef oradaki soykırım suçunun önlenmesine yetmediğini görüyoruz ama biz mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Tunç, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'ye ilişkin şunları kaydetti: