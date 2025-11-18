Adalet Bakanı’ndan Bahçeli’nin İmralı ve İBB duruşmalarına canlı yayın çıkışına yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış töreninde konuşmasının ardından soruları yanıtladı.

İBB duruşmalarına ilişkin konuşan Yılmaz Tunç, "Ceza Mahkemesi Kanunumuzun 182. maddesi duruşmaların aleni olmasını düzenliyor. Duruşmalar herkese açıktır. Ancak 183. maddesinde görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis'imizin takdiridir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki İmralı ziyaretine ilişkin ifadeleri sorulan Tunç, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye'yi çok önemsiyoruz. Acıların bir daha yaşanmaması konusunda hepimiz hem fikiriz ve büyük bir beklenti içindeyiz. Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı tarihi çağrı çok önemliydi ve büyük bir kapı araladı. Ve çağrı sonrasında terör örgütünün feshine yönelik İmralı'dan yapıla açıklamalar ve fesih kararı, silahları bırakmasıyla birlikte önemli bir sürece geldi ülkemiz. Tabi bu sürecin TBMM tarafından desteklenmesi ve sürecin sahiplenmesi noktasında Meclis'imizde kurulan komisyon çok önemli bir aşamayı kaydetti.

Büyük bir konsensus var Meclis'imizde. TBMM'de temsil edilen partilerimizin tamamına yakını görüşlerini ifade ediyor. Sayın Bahçeli'nin buügn ifade ettiği ziyaret konusu TBMM'deki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi komisyona aittir."

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SORUSUNA YANIT

Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM kararlarına ilişkin ise Tunç, şöyle konuştu: "Şu anda AİHM kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde, dairenin vereceği karar bekleniyor. Bu dava Kobane davasıyla ilgili. İlk derece karar vermişti, muhtelif sürelerde hapis cezaları verilmişti. İlk derece kararı istinafa götürüldü. Bu süreç içerisinde AİHM'ne başvuru yapıldı. AİHM 2. Daire'si hak ihlali kararı verdi. Daire kararına karşı büyük dairede değerlendirilmesi hususunu Bakanlık olarak talep etmiştik. Bu talep reddedildikten sonra daire kararı kesinleşti ve mahkemesine gönderildi. Mahkemenin kararını bekleyeceğiz."