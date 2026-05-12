Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılacağı belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği personel alımı hakkında bilgiler yer aldı.

Bu kapsamda merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkacaklarını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz. Alım yapılacak kadrolar arasında 5 bin 259 zabıt katibi, 4 bin 508 infaz ve koruma memuru, 1300 destek personeli, 1041 mübaşir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor.."