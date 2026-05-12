Adalet Bakanlığı 15 Bin Sözleşmeli Personel Alacak | Kimler Alınacak? Başvurular Ne Zaman?

Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı için hazırlıklarını sürdürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılacağını duyurdu. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak, kimler alınacak?

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 15 bin sözleşmeli personel alımının gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre alımlar, Adalet Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere yapılacak. Söz konusu personel alımının 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

ADALET BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?

Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında çok sayıda farklı unvanda istihdam sağlanacak. Alım yapılacak kadrolar arasında zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, destek personeli, mübaşir, icra katibi, koruma ve güvenlik görevlisi, psikolog, teknisyen, büro personeli, hemşire ve sosyal çalışmacı yer alıyor.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı

Kadro / Unvan Alım Sayısı Zabıt Katibi 5.259 İnfaz ve Koruma Memuru 4.508 Destek Personeli 1.300 Mübaşir 1.041 İcra Katibi 900 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 524 Psikolog 410 Teknisyen 322 Büro Personeli 316 Hemşire 286 Sosyal Çalışmacı 90 Diğer Unvanlar 44 farklı unvanda personel

EN FAZLA ALIM ZABIT KATİBİ VE İNFAZ KORUMA MEMURU KADROLARINA YAPILACAK

Açıklanan kadro dağılımına göre en yüksek kontenjan zabıt katibi alımında olacak. Adalet Bakanlığı, 5 bin 259 zabıt katibi istihdam edecek.

İkinci sırada ise infaz ve koruma memuru kadrosu yer alıyor. Bu kapsamda 4 bin 508 infaz ve koruma memuru alımı yapılacak. Ayrıca 1.300 destek personeli ve 1.041 mübaşir alımı da dikkat çeken kadrolar arasında bulunuyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu adayların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Başvuru takvimi, başvuru şartları ve gerekli belgeler henüz açıklanmadı.

İlan detayları Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra netleşecek. Başvuru tarihleri, hangi unvan için hangi şartların aranacağı ve başvuruların nasıl yapılacağı resmi ilanın ardından belli olacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 YILINDA TAMAMLANACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, söz konusu alımların 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını belirtti. Bakan Gürlek, bu alımlarla adalet teşkilatının insan kaynağının daha da güçlendirileceğini ifade etti.

Yeni personel alımıyla birlikte yargı teşkilatının merkez ve taşra birimlerinde ihtiyaç duyulan kadroların desteklenmesi hedefleniyor.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NERELERE YAPILACAK?

15 bin sözleşmeli personel alımı, Adalet Bakanlığı’nın hem merkez teşkilatı hem de taşra teşkilatı için yapılacak. Böylece farklı illerde ve birimlerde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilmesi bekleniyor.

Hangi kadronun hangi ilde kaç kontenjanla açılacağı ise resmi ilan yayımlandığında netlik kazanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları henüz duyurulmadı. Adayların mezuniyet şartı, KPSS puan türü, yaş şartı, özel nitelikler ve başvuru belgeleri gibi detayları resmi ilanla birlikte öğrenmesi bekleniyor.

Bu nedenle adayların Resmi Gazete’de yayımlanacak ilanı ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

