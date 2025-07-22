Adalet Bakanlığı 20 Bin Personel Alımı | 2025 Adalet Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman, Şartları Neler?

Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklama, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında kamuoyuyla paylaşıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alımın zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda gerçekleştirileceğini bildirdi.

ADALET BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI

Bakan Tunç’un açıklamasına göre, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla peyderpey gerçekleştirilecek alımlar kapsamında toplam 20 bin personel istihdam edilecek. Alıma ilişkin detaylar ilerleyen günlerde yayımlanacak resmi ilanlarla netlik kazanacak.

2025 yılı Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru şartları da kamuoyuyla paylaşılmış değil. Ancak geçmiş yıllarda yapılan alımlarda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan alma şartı aranmıştı. Bu yılki başvuru koşulları, ilgili ilanın yayımlanmasıyla birlikte kesinleşecek.

Personel alımının yapılacağı kadro ve branş dağılımı Resmi Gazete’de yayımlanacak ilanla duyurulacak. Adaylar, başvurulara ilişkin gelişmeleri Adalet Bakanlığı’nın resmî internet sitesi üzerinden takip edebilecek.

2025 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Kadro ve branş dağılımı henüz tam olarak belli olmamakla birlikte, Bakan Tunç’un açıklamasına göre personel alımı aşağıdaki unvanları kapsayacak:

Unvan Açıklama Zabıt Katibi Adliye yazışmalarını yürüten personel İnfaz Koruma Memuru Cezaevlerinde görevli personel (Gardiyan) Destek Personeli Hizmetli, temizlik görevlisi vb. kadrolar Teknisyen, Mühendis, Şoför Farklı branşlarda teknik destek sağlayan kadrolar

BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLAR

Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki alımlarda aranan şartlar şunlardı:

T.C. vatandaşı olmak

KPSS’den en az 70 puan almış olmak (ortaöğretim KPSSP94, ön lisans KPSSP93, lisans KPSSP3)

Adli sicil kaydının bulunmaması

İlgili öğrenim düzeyinden mezun olmak

Resmî duyurular Adalet Bakanlığı resmî web sitesinde yayımlanacaktır. Adayların bu süreci yakından takip etmeleri önerilir.