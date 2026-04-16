Adalet Bakanlığı 2026 Personel Alımı | Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı Ne Zaman? Başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı

Adalet Bakanlığı 2026 personel alımı süreci, kamu sektöründe kariyer hedefleyen binlerce adayın gündeminde ilk sıraya yerleşti. Özellikle 15 bin personel alımı planı, geniş kadro seçenekleri ve farklı branşları kapsamasıyla dikkat çekiyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler olacak ve hangi kadrolara alım yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılması planlanan 15 bin personel alımı için resmi ilan takvimi henüz yayımlanmadı. Ancak edinilen bilgilere göre süreç 2026 yılının ikinci çeyreğinde hız kazanacak.

Nisan 2026 itibarıyla kulislerde konuşulan detaylara göre, resmi duyurunun Nisan ayı sonu veya Mayıs ayı başında yapılması bekleniyor. Bu nedenle adayların başvuru sürecine kısa süre içerisinde hazırlanması büyük önem taşıyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

2025 yılında planlanan toplam 20 bin kişilik alımın ilk etabında 5 bin personel göreve başladı. Geriye kalan 15 bin kişilik alım ise 2026 yılı içerisinde tamamlanacak.

Bu kapsamda hem adliyelerde hem de ceza infaz kurumlarında geniş çaplı bir istihdam sağlanması hedefleniyor.

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR VE KADROLAR

Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında birçok farklı kadroda istihdam sağlanacak. En çok alım yapılması beklenen branşlar şu şekilde:

Kadro Unvanı Görev Yapılacak Birimler İnfaz ve Koruma Memuru Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Zabıt Katibi Adliyeler, Bölge Adliye Mahkemeleri Mübaşir Mahkemeler, Savcılıklar Destek Personeli Hizmetli, Şoför, Aşçı, Teknisyen Uzman Kadrolar Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Hemşire

Bu kadrolar, Adalet Bakanlığı bünyesinde farklı görev alanlarında istihdam fırsatı sunarak geniş bir aday kitlesine hitap ediyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER

Adalet Bakanlığı 2026 personel alımı başvurusu yapacak adayların belirli şartları sağlaması gerekiyor. İşte temel başvuru kriterleri:

2024 KPSS sınavından geçerli puan almış olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

Başvurular, kadroya göre farklı platformlar üzerinden gerçekleştirilecek:

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadroları için e-Devlet

Diğer kadrolar için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı

BAŞVURU SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Adayların başvuru sürecinde belgelerini eksiksiz hazırlamaları ve ilan edilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Özellikle KPSS puanı ve tercih edilen kadroya uygunluk büyük önem taşıyor.

