Adalet Bakanlığı duyurdu: Cezaevlerinde bayramda açık görüş yapılacak

Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular, ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla açık görüş yapabilecek.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü konuya ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Buna göre kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan tüm hükümlü ve tutuklular, belirlenen esaslar çerçevesinde açık görüş hakkından yararlanabilecek. Ancak, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakılma ve hücreye koyma disiplin cezası almış olanlar bu hakkı kullanamayacak.

Görüşler, belirlenen tarihlerde her hükümlü için bir kez yapılacak.

Açık görüşler 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Yetişkin hükümlüler için görüş süresi en az 30 dakika, en fazla 90 dakika olacak.

Çocuk hükümlüler için ise görüş süresi en az 60 dakika, en fazla 180 dakika olarak belirlendi.

BASIN KURULUŞLARINA İZİN YOK

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre açık görüşü izlemek isteyen basın mensuplarına ise müsade edilmeyecek. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede "Kamuoyunda yanlış anlaşılma, tartışma ve polemiklere neden olabileceğinden kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüşü izlemek, röportaj yapmak, görüntülemek veya fotoğraf çekmek üzere başvuruda bulunan yazılı ve görsel basın kuruluşları ile mensuplarına izin verilmeyecektir" denildi.