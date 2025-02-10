Adalet Bakanlığı, engelli çobanı sopayla döven kardeşlerin tutuklandığını duyurdu

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde zihinsel engelli çoban Nail Yener’i (46) sopayla dövüp o anları cep telefonuyla kaydeden ve ilk duruşmada tahliye edilen Melek G. (24) ve Seçil G. (18) kardeşlerin tutuklandığını duyurdu.

Olay, 20 Eylül 2024’te Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çokak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Çoban Nail Yener hayvanları otlatırken yanına Melek G. ve kız kardeşi Seçil G. geldi. Kız kardeşler, Yener’den kendilerine içki almasını istedi. Olumsuz cevap alan kardeşlerden Seçil G., Nail Yener’e şiddet uygulamaya başladı. Nail Yener, Seçil G.'nin sopalı saldırısına uğradı. Melek G. de o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, başından aldığı darbelerle yaralanan Nail Yener'in, "Allah’ını seversen vurma" dediği duyulurken, Seçil G. ise sopayla vurmaya devam ettiği kayıtlara yansıdı.

Olaydan sonra, Kahramanmaraş Andırın Akifiye Jandarma Karakol Komutanlığına başvuran Nail Yener, sürüsünü otlatırken sopa ile darp edildiği beyanı ile Melek G. ve Seçil G.'den şikayetçi oldu. Görüntülerin sosyal medyada yansıması sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şüphelilerin, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiğini açıkladı.

Kardeşler hakkında Andırın Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede "Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla basit yaralama", "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, alenen hakaret" suçlarından Melek G. hakkında 11 yıl 10 aya kadar, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Seçil G. hakkında ise 7 yıl 11 aya kadar hapis istendi ancak şahıslar çıkarıldıkları ilk duruşmada tahliye edildi.

Adalet Bakanlığı tepki çeken karardan saatler sonra Melek G. ve Seçil G.'nin tutuklandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nail Yener’in sopayla dövülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Melek G. ve Seçil G. tutuklanmıştır" denildi.