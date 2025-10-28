Adalet Bakanlığı Gider Avansı Tarifesi (2025 Güncel)

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, 28 Ekim 2025 tarihli ve 33061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte, dava açarken mahkeme veznesine yatırılması gereken gider avansı miktarı ve ödeme usulleri yeniden belirlendi. 2025 yılı için gider avansı tutarı artık daha net ve standart hale getirildi.

GİDER AVANSI TARİFESİNİN AMACI VE KAPSAMI

Yeni tarifeye göre bu düzenlemenin amacı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında, dava açılırken mahkemelere yatırılacak gider avansının miktarı ile bu avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Böylece hem davacı hem de mahkemeler açısından uygulama birliği ve şeffaflık sağlanması hedeflenmektedir.

GİDER AVANSI TARİFESİNİN DAYANAĞI

Bu tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 120. maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Bu madde, mahkemelerde dava açarken ödenecek masrafların önceden belirlenmesi ve davaların usulüne uygun yürütülmesi için temel yasal çerçeveyi oluşturur.

GİDER AVANSI NEDİR?

Gider avansı, bir davacı tarafından dava açılırken mahkeme veznesine yatırılması gereken parasal tutardır. Bu tutar, dava süresince yapılacak tebligat, posta, dosya ve diğer mahkeme işlemleri için kullanılmaktadır. Yeni tarifeyle birlikte avansın kapsamı ve miktarı açıkça belirtilmiştir.

2025 GİDER AVANSI TUTARI NE KADAR?

Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı tarifeye göre, 2025 yılı itibarıyla davacıların dava açarken yatırması gereken gider avansı şu şekilde belirlenmiştir:

Kapsam Açıklama Tutar (TL) Taraf Sayısına Göre Tebligat Ücreti Davacı, taraf sayısının 5 katı tutarında tebligat ücreti öder. Taraf sayısına göre değişir Diğer İşlemler İçin Gider Avansı Tebligat dışındaki mahkeme işlemleri için sabit tutar 530 TL

Buna göre davacı, taraf sayısına göre hesaplanacak tebligat ücretine ek olarak 530 TL’yi gider avansı olarak mahkeme veznesine yatıracaktır.

GİDER AVANSININ İADESİ NASIL YAPILACAK?

Tarifenin 5. maddesi, gider avansının iade usullerini düzenlemektedir. Buna göre, kullanılmayan kısmı davanın kesinleşmesinden sonra davacıya geri ödenecektir.

Davacı bir hesap numarası bildirmişse, iade elektronik ortamda hesaba aktarılır.

Hesap numarası bildirilmemişse, iade PTT aracılığıyla adrese ödemeli olarak yapılır.

Geçici hukuki koruma taleplerinde de kullanılmayan kısım, talep üzerine geri ödenecektir.

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA

Tarifenin 6. maddesi, uygulamaya ilişkin geçici hüküm içerir. Buna göre, 1 Ekim 2011 tarihinden önce açılmış davalarda, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 120. maddesi gereğince gider avansı tamamlatılabilecektir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TARİFE

Yeni düzenleme ile birlikte, 23 Ekim 2024 tarihli ve 32701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece 2025 yılı itibarıyla tüm mahkemelerde yeni tarife uygulanacaktır.

YENİ GİDER AVANSI TARİFESİ MADDELERİ

Madde No Konu Özet Madde 1 Amaç ve kapsam Dava açarken ödenecek gider avansının miktarı ve usulleri belirlenir. Madde 2 Dayanak HMK’nin 120. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Madde 3 Gider avansı yükümlülüğü Davacı dava açarken avansı yatırmak zorundadır. Madde 4 Gider avansı miktarı Taraf sayısının 5 katı tebligat ücreti + 530 TL toplam avans ödenir. Madde 5 İade usulü Kullanılmayan kısım dava sonunda iade edilir. Madde 6 Zaman bakımından uygulama 1 Ekim 2011 öncesi davalarda tamamlanmış işlemler korunur. Madde 7 Yürürlükten kaldırma 2024 tarihli eski tarife yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 8 Yürürlük Yeni tarife yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Gider avansı 2025 yılında ne kadar oldu?

Davacı, taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücretiyle birlikte 530 TL’yi gider avansı olarak ödemek zorundadır.

Gider avansı neyi kapsıyor?

Gider avansı; dava sürecinde yapılacak tebligat, posta, dosya işlemleri gibi tüm masrafları kapsar.

Gider avansının kullanılmayan kısmı nasıl iade edilir?

Kullanılmayan tutar, hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Hesap numarası verilmişse banka yoluyla, verilmemişse PTT aracılığıyla gönderilir.

Yeni gider avansı tarifesi ne zaman yürürlüğe girdi?

28 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni tarife, yayımlandığı gün yürürlüğe girmiştir.

Eski gider avansı tarifesi yürürlükte mi?

Hayır. 23 Ekim 2024 tarihli ve 32701 sayılı Resmî Gazete’de yer alan eski tarife yürürlükten kaldırılmıştır.