Adalet Bakanlığı görevini teslim alan Akın Gürlek hangi mesajları verdi?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı.

Devir teslim töreninde sözü ilk alan eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görev süresi boyunca önemli mesafeler aldıklarını söyledi. Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak önemli işler yaptığını söyleyen Tunç, Gürlek'in Adalet Bakanı olarak da bunu devam ettireceğine inandığını vurguladı.

Bakanlığı döneminde yaptıkları çalışmaları anlatan Tunç, Akın Gürlek'e başarı dileyerek kendisine her zaman destek olacağını ifade etti.

"SUÇLA MÜCADELEDE TAVİZSİZ DURUŞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"

Devamla söz alan Akın Gürlek ise konuşmasına Yılmaz Tunç'a teşekkür ederek başladı. Yargı reformlarına değinen Gürlek, adalet sisteminin bu reformlarla güçlendiğini söyledi. Gürlek, "Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'a teşekkür eden Gürlek, "Yargı teşkilatının içinden geliyorum. Hakim ve savcı arkadaşlarımızın sorunlarını yakından takip ediyorum. Bu sorunların çözülmesi için çalışacağımı ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Gürlek, özetle şunları söyledi: "Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e şükranlarımı arz ediyorum. Bu görevi bugüne kadar büyük bir özveri ile yürüten Sayın Bakanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’de hukuk ve adalet alanında önemli reformlar hayata geçirilmiştir. Yargı reformları, insan hak eylem planları, dijital adalet altyapısındaki gelişmeler adalet sistemimizin güçlendirilmesine çok önemli katkılar sunmuştur. Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın orta güvencesidir. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü devlet, güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu devam ettireceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye, hukuk güvenliğini tahkim etmeye devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu emaneti daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olacağız. Yargı mensuplarımız, akademi, barolar, sivil toplum ve milletimizle istişare içinde çalışarak daha güçlü bir hukuk devleti için gayret göstereceğiz. Bu vesileyle bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben yargı teşkilatının içinden geliyorum, biliyorsunuz. 20 yıla yakın hakimlik ve savcılık yaptım. Özellikle hakim ve savcı arkadaşlarımızın sorunlarını çok yakından takip ediyorum. İnşallah bu sorunların da çözülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim."