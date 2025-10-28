Adalet Bakanlığı Hakem Ücret Tarifesi (2025 Güncel)

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi, 28 Ekim 2025 tarihli ve 33061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde taraflar ile hakemler arasında ücret konusunda bir anlaşma bulunmaması durumunda uygulanacak esasları belirliyor.

HAKEM ÜCRET TARİFESİNİN AMACI VE KAPSAMI

Yeni tarifeye göre düzenlemenin amacı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında tahkim yoluyla görülen davalarda, hakem veya hakem kurullarına ödenecek ücretin miktarını ve ödeme usullerini netleştirmektir. Tarafların tahkim sözleşmesinde veya kurumsal tahkim kurallarında belirli bir ücret hükmü bulunmadığı durumlarda bu tarife devreye girecek.

HAKEM ÜCRET TARİFESİNİN DAYANAĞI

Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 440. maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Böylece tahkim süreçlerinde ücretlendirme konusunda yasal bir standart getirilmiştir.

HAKEM ÜCRETİNİN KAPSAMI

Tarifede belirtilen ücret, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihai karar verilene kadar yapılan tüm işlemleri kapsar. Ayrıca, hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması gibi durumlarda ek ücret talep edilmez.

HAKEM BAŞKANININ ÜCRETİ

Yeni düzenlemeye göre, hakem kurulunda yer alan başkanın ücreti diğer hakemlere göre daha yüksek belirlenmiştir. Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek ücretin yüzde 10 fazlası olarak hesaplanacaktır.

HAKEM ÜCRET TABLOSU (2025)

Hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücret, uyuşmazlığın parasal değerine göre değişmektedir. Aşağıdaki tablo, 2025 yılı için geçerli olan hakem ücret oranlarını göstermektedir:

Anlaşmazlık Konusu Değer Ücret Oranı (%) Tek Hakem 3 veya Daha Fazla Hakem İlk 500.000 TL için %5 %8 Sonraki 500.000 TL için %4 %7 Sonraki 1.000.000 TL için %3 %6 Sonraki 3.000.000 TL için %2 %4 Sonraki 5.000.000 TL için %1 %2 10.000.000 TL’den yukarısı için %0,1 %0,2

ÜCRETİN HAK EDİLME VE PAYLAŞIM ESASLARI

Hakem ücreti, tahkim yargılamasının tamamlanmasıyla hak edilir.

Hakem kurulunda yer alan başkan, belirlenen ücretin yüzde 10 fazlasını alır.

Ücret, kurul üyeleri arasında eşit şekilde paylaştırılır.

Hakemin görevi, belirli nedenlerle sona ererse, tabloda yazılı ücretin yarısına hükmedilir.

DAVA SÜRECİNİN SONA ERMESİ HALİNDE ÜCRET DURUMU

Eğer tahkim davası, delil sunma süresi verilmeden önce feragat, sulh, kabul veya konusuz kalma nedenleriyle sona ererse ücretin yarısı ödenir. Ancak delil sunma süresi verildikten sonra sona eren uyuşmazlıklarda ücretin tamamı hak edilir.

İPTAL DAVASI SONRASINDA YENİDEN GÖRÜLEN DAVALAR

Tarifenin 8. maddesine göre, bir tahkim kararının iptali sonrasında taraflar eski hakemlerden birini yeniden seçerse, hakem bu davada ücret tablosunda belirtilen tutarın yarısına hak kazanır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TARİFE

Yeni düzenleme ile birlikte, 23 Ekim 2024 tarihli ve 32701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır. Artık tahkim süreçlerinde 2025 tarihli bu yeni tarife uygulanacaktır.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi, Resmî Gazete’de yayımlandığı 28 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren açılan tüm tahkim davalarında yeni ücret oranları geçerli olacaktır.

2025 yılı hakem ücreti nasıl belirleniyor?

Hakem ücreti, uyuşmazlığın parasal değerine göre belirlenir. Tek hakem için oranlar %5 ila %0,1 arasında değişirken, üç veya daha fazla hakemli kurullarda oranlar %8 ila %0,2 arasında değişmektedir.

Hakem başkanı diğer hakemlerden fazla mı ücret alır?

Evet. Başkanın ücreti, diğer hakemlere ödenecek miktarın %10 fazlası olarak hesaplanır.

Dava erken biterse hakem ücreti ne olur?

Dava delil sunma süresi verilmeden sona ererse ücretin yarısı, delil süresi verildikten sonra sona ererse tamamı ödenir.

Yeni hakem ücret tarifesi ne zaman yürürlüğe girdi?

Yeni tarife, 28 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Eski hakem ücret tarifesi geçerli mi?

Hayır. 23 Ekim 2024 tarihli eski tarife yürürlükten kaldırılmıştır ve 2025 tarihli yeni tarife uygulanmaktadır.