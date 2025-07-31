Adalet Bakanlığı İnfaz ve Koruma Memuru Alımı 2025 | İnfaz ve koruma memuru başvuru tarihleri ne zaman? İnfaz ve koruma memuru şartları nedir?

2025 yılı Adalet Bakanlığı personel alımı sürecinde infaz ve koruma memuru pozisyonu için 3.172 kişilik kadro açıldı. Başvuru yapacak adaylardan, sağlık raporu, KPSS puanı ve yaş kriterleri başta olmak üzere birçok resmi şartı sağlamaları bekleniyor. Başvurular sadece dijital ortamda yapılacak ve değerlendirme sürecinde güvenlik soruşturması gibi önemli adımlar yer alacak. Cezaevlerinde kamu düzenini sağlamakla görevli olan bu pozisyon, disiplin ve sorumluluk isteyen kritik bir görev alanı sunuyor. Peki, İnfaz ve koruma memuru başvuru tarihleri ne zaman? İnfaz ve koruma memuru şartları nedir? İşte detaylar!

İNFAZ VE KORUMA MEMURU BAŞVURU TARİHLERİ

Ceza infaz kurumlarında görev alacak olan adaylar, başvuru tarihleri, şartları ve detayları merak ediyor. Başvurular, 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve 15 Ağustos 2025 saat 23:59’da sona erecek.

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞEKLİ

İnfaz ve koruma memurluğu için başvuru yapmak isteyen adaylar, yalnızca e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. Adayların, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Adalet Bakanlığı İş Başvuru ekranını kullanarak işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İnfaz ve koruma memuru olmak isteyenlerin uyması gereken şartlar detaylı şekilde açıklandı. Adaylardan;

Türk vatandaşı olmaları,

Kasten işlenen suçlardan 1 yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmaları,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmaması,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

Sağlık açısından görevini yapmaya engel bir durumunun bulunmaması,

2024 KPSS’den en az 70 puan alınması,

18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını geçmemiş olmaları şartı aranıyor.

İNFAZ VE KORUMA MEMURU NE İŞ YAPAR?

İnfaz ve koruma memurları, ceza infaz kurumlarında görev yaparak mahkumların düzenini sağlamak, güvenliği korumak ve günlük işlemleri yönetmekle sorumludur. Aynı zamanda tutuklu ve hükümlülerin haklarını gözetmek, acil durumlarda müdahalede bulunmak ve ilgili mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdürler.