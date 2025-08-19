Adalet Bakanlığı izin verdi: Mücahit Birinci'ye soruşturma

Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği, İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan üç kez ifade veren tutuklu iş insanı Murat Kapki ile eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşmeye ilişkin re'sen soruşturma başlatılan soruşturma kapsamında, Birinci hakkında soruşturma izni verdi.

CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları ardından partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen eski AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi, AKP'li avukat Mücahit Birinci, disiplin işlemleri başlamadan partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

Birinci, "Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.