Adalet Bakanlığı kararıyla 5 ilde 4 idare, 2 de vergi mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanlığı'nın, Niğde, Tunceli, Yalova illerinde idare mahkemesi, Şırnak'ta hem idare mahkemesi hem vergi mahkemesi, Ağrı'da da vergi mahkemesi kurulması kararı, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni idare ve vergi mahkemelerine yönelik Adalet Bakanlığı kararına göre, Ağrı'da vergi mahkemesi, Niğde'de idare mahkemesi, Şırnak'ta 1. ve 2. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesi, Tunceli'de idare mahkemesi ve Yalova'da idare mahkemesi kuruldu.

"MAHKEMELERDE İHTİSASLAŞMANIN SAĞLANMASI AMACIYLA ADIMLARIMIZI KARARLILIKLA ATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin X hesabından yazılı açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi:

"Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Ülke genelinde idare ve vergi mahkemesi kurulu bulunmayan iller yönünden bölgelerin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda; Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerimizde idare mahkemesi, Ağrı ve Şırnak illerimizde vergi mahkemesi kurulma kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kurulan mahkemelerle birlikte idare mahkemesi kurulu il sayısını 65’e, vergi mahkemesi kurulu il sayısını ise 38’e yükseltmiş olduk. Yeni kurulan mahkemelerimizin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum."