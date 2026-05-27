Adalet Bakanlığı'nda Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan "tahkim kurumunun etkinliğinin artırılması" hedefi ile İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması hedefinin hayata geçmesini sağlayan kararla Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tahkim Daire Başkanlığı, tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek, ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak.

"ÜLKENİN YATIRIM MERKEZİ OLMA KONUMUNU GÜÇLENDİRME"

Çalışmalarda, "bölgesel çatışmaların yaşandığı bir coğrafyada Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için güvenli bir liman niteliği taşıdığı, ülkenin yatırım merkezi olma konumunun güçlendirilmesi bakımından tahkim kurumunun geliştirilmesi" amaçlandı.

"Tahkim kurumuna ülke genelinde standart getirilmesi, kurumsal tahkim faaliyetlerinin takip edilmesi, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik çalışmalar yürütülmesi" hedefleniyor.