Adalet Bakanlığı'nda üst kademe görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, Adalet Bakanlığı üst kademe yöneticilerinin görevden alınması ve yapılan atamalara yer verildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Adalet Bakanlığı üst kademe yöneticilerinin görevden alınması ve yapılan atamalara yer verildi.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, Adalet Bakanlığı üst kademe yöneticilerinin görevden alınması ve yapılan atamalara yer verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla şu isimler atandı: "Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız, Ceza İşleri Genel Müdürü Mehmet Yılmaz, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Serdar Atabey, Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül, Strateji Geliştirme Başkanı Tahir Hırslı, İnsan Hakları Dairesi Başkanı Abdullah Aydın ve İcra İşleri Daire Başkanı Hasan Özçelik."

2 İSİM GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül ile İcra İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Arapoğlu görevden alındı. İnsan Hakları Dairesi Başkanlığına Abdullah Aydın, İcra İşleri Daire Başkanlığına ise Hasan Özçelik atandı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığımız üst kademe yöneticileriyle ilgili atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Bakanlığımız üst kademe yöneticiliklerine atanan birim amirlerimize görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum.

Görevleri sona eren birim amirlerimize bugüne kadar adaletin tecellisi yolunda verdikleri emekler için teşekkür ediyorum.

Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini daha da artırmak için el birliğiyle çalışacağız."