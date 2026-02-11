Adalet Bakanlığı'ndan alınan Yılmaz Tunç için 13 Şubat'ta etkinlik planlanmış

Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı.

Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek yeni Adalet Bakanı oldu. Gürlek, bugünkü devir teslim töreniyle göreve başladı.

Öte yandan Yılmaz Tunç'ın 13 Şubat'ta konuşmacı olarak katılması planlanan bir etkinlik olduğu ortaya çıktı.

Tunç, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 13 Şubat'ta Konya'da düzenleyeceği 'Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda konuşmacı olacaktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin web sitesinde hâlâ yer alan duyuruda şu ifadeler yer alıyor:

"T.C. Adalet Bakanlığından alınan bir yazıda, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz TUNÇ'un teşrifleriyle gerçekleştirilerek olan, ticaret ve sözleşme hukuku kapsamında yaşanan sorunlar ile alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin tartışılacağı "Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu/Konya" toplantısının, 13 Şubat 2026 tarihinde saat 10:30'da Selçuklu Kongre Merkezinde (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 62/1 Selçuklu/KONYA) gerçekleştirileceği bildirilmektedir."

