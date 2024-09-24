Adalet Bakanlığı'ndan Taybet İnan sorusuna yanıtı: Bilgimiz yok

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Silopi ilçesinde sokağa çıkma yasakları sürecinde öldürülen ve cenazesi 7 gün boyunca sokakta bekletilen Taybet İnan’a dair 19 Aralık 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı’na soru önergesi verdi.

Bakanlık, verdiği yanıtta, "…gizli olarak yürütülen ve yargısal faaliyet kapsamında kalan soruşturma aşamasında ne tür işlemler yapıldığına dair Bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır” yanıtı verdi.

DOSYADA DAİMİ ARAMA KARARI BULUNUYOR

MA'ya konuşan Uysal Aslan, söz konusu yanıta dair açıklama yaptı. Aslan, Taybet İnan'ın öldürülmesine dair yürütülen soruşturmada verilen "daimi arama kararını" hatırlatarak, sokağa çıkma yasakları sırasında yaşamını yitiren kişilerin definlerinin kolluk güçleri tarafından engellendiğini, cenazelerin günlerce evlerde, camilerde ve sokaklarda bekletildiğini kaydetti.

Aslan, “19 Aralık 2015 tarihinde, 57 yaşındaki Taybet İnan, evinin önünde vurulmuş ve İnan’ın vurulduğu yerden alınmasına izin verilmemiştir. Vurulduğu yerde yaşamını yitiren İnan’ın 7 gün boyunca cenazesinin kaldırılması kolluk tarafından engellenmiştir. İnan’ın cenazesini almak isteyen eşi Halit İnan ile kayını Yusuf İnan’a da sokağa çıktıkları anda keskin nişancılar tarafından ateş açılmış ve Halit İnan yaralanırken Yusuf İnan’da yaşamını yitirmiştir. Üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen ne Taybet İnan’ın yaşamını yitirmesine ne de cenazesinin yerde bekletilmesine dair ne etkin bir soruşturma ne de kovuşturma yapılmamıştır” dedi.

İnan’a dair yürütülen soruşturmanın geçen yıllara rağmen ilerlemediğine işaret eden Aslan, “Devletin tüm aygıtları ile karanlıkta bırakma çabasını açıkça ortaya koymaktadır” vurgusu yaparken; 20 Şubat 2020 tarihinde savcılık tarafından alınan daimi arama kararına dahi bakanlık yanıtında yer verilmediğini aktardı.

"DOSYADA KISITLILIK YOK, BAKANLIK AYM’YE AYRINTILI BİLGİ VERMİŞTİ"

Bakanlığın, “bilgimiz yok” açıklamasına değinen Aslan, dosyada kısıtlılık kararının olmadığını ve Mart 2022 yılında Taybet İnan için Anayasa Mahkemesi (AYM)’ne başvuruda bulunulduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Başvuru sonrasında AYM bakanlıktan yazlı görüş bildirmesini istedi. Bakanlık mahkemeye verdiği cevapta ‘Savcılık Tarafından Yürütülen Soruşturma’ başlığı altında soruşturmaya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaştığı görülmüştür. Bakanlığın gerçeği yansıtmayan açıklamaları, dosyada daimî arama kararı ile soruşturmanın tozlu raflara kaldırılması, Taybet İnan’ın öldürülmesini faili meçhul bir cinayet şeklinde bırakılmak istendiğini de açıkça göstermektedir."