Adalet Bakanlığı onay verdi: AKP'li Türkeş, Gezi tutukluları ile görüşecek

AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi Davası'ndan hüküm giyen isimlerle yapmak istediği görüşme talebine Adalet Bakanlığınca onay verildiğini bildirdi. Türkeş, "Ziyaret en kısa zamanda gerçekleştirilecektir" dedi.

MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş'in oğlu ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş,Gezi Davası'ndan hüküm giyen Osman Kavala ve diğer Gezi Davası hükümlülerini cezaevinde ziyaret edecek.

Konuya ilişkin "X" sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Türkeş, Adalet Bakanlığı'nın ziyaret talebine onay verdiğini açıkladı. Türkeş, paylaşımında, "Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir. Ziyaret en kısa zamanda gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

“Gezi Parkı Davası” Tutuklu Sanıklarının Ziyaret Konusu;



Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir. Ziyaret en kısa zamanda gerçekleştirilecektir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur. — Y. Tuğrul TÜRKEŞ (@TugrulTurkes) July 27, 2024

BAKAN TUNÇ'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Osman Kavala ve Gezi Davası'ndan tutuklanan diğer isimlerle görüşme talebini Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıklayan Tuğrul Türkeş, kendisine herhangi bir yanıt verilmediğini bildirerek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki göstermiş, "Adalet Bakanı hak arayışlarına engel olmamalıdır. Başvuruyu tarafsız bir şekilde yönetmesi gerekirken tam tersine dosyayı sümen altı etmeye yönelik açıklama, değerlendirme yapma cihetine gitmiştir. Kanaatimce bu, doğru bir yaklaşım değildir" açıklamasında bulunmuştu.