Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi | Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatacak? Promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?

Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasında imzalanan maaş promosyonu anlaşmasının ardından, promosyon ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı ve tutarı merak konusu oldu. İhale süreci tamamlanırken, Vakıfbank tarafından revize edilen teklif kabul edildi. Peki, Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatacak, promosyon miktarı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

18 Ağustos 2025’te başlayan ihale sürecinde bankalar tekliflerini sundu. İlk oturumda;

Yapı Kredi: 80.000 TL

İş Bankası: 85.000 TL

Vakıfbank: 90.000 TL teklif etti.

Vakıfbank’ın revize ettiği 99.500 TL’lik teklif kabul edildi ve promosyon anlaşması sonuçlandı.

Ayrıca, nakit avans kullanma şartlarını taşıyan personele 100.000 TL’ye kadar faizsiz, 3 taksitli nakit avans imkânı sunulacak.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Adalet Bakanlığı personeline yapılacak 99.500 TL’lik promosyon ödemesi, 30 Eylül 2025 tarihine kadar tek seferde ve peşin olarak hesaplara yatırılacak.

Promosyon ödemeleri eşit şekilde yapılacak olup, herhangi bir kesinti uygulanmayacak.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON SORGULAMA

Promosyon tutarının hesaplara geçip geçmediğini kontrol etmek isteyen personel;