Adalet Bakanlığı tanık ücret tarifesi (2026 Güncel)

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi 28 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme ile birlikte tanıklık yapan kişilere ödenecek ücret aralığı, giderlerin kapsamı ve ödeme usulleri netleştirildi. Tanık ücret tarifesi 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girdi.

TANIK ÜCRET TARİFESİNİN AMACI

Yayımlanan tarifeye göre bu düzenlemenin amacı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanıklara ödenecek ücret ve giderlerin belirlenmesidir. Tanıkların, mahkemelerdeki beyanları nedeniyle kaybettikleri zaman, yol, konaklama ve beslenme masrafları karşılanacaktır.

YENİ TANIK ÜCRET TARİFESİNİN DAYANAĞI

Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 265. maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Bu madde, tanıklara yapılacak ödemelerin çerçevesini belirleyen temel yasal dayanağı oluşturur.

TANIK ÜCRETİ NE KADAR OLDU? (2026)

Yeni tarifeye göre, tanıklara görevleri sırasında kaybettikleri zamana orantılı olarak ücret ödenecek. Bu ücret, 2025 yılı itibarıyla 130 TL ile 200 TL arasında belirlendi.

Tanıklık Nedeniyle Ödenecek Ücret Ücret Aralığı (TL) Tanıklık Ücreti (Zamana Orantılı) 130 TL – 200 TL

Ücret miktarı, tanığın mahkemede geçirdiği süre, uzaklık ve iş gücü kaybı gibi faktörlere göre hâkim tarafından belirlenir.

TANIK GİDERLERİ NELERDİR?

Tanık giderleri de yeni tarifede açıkça tanımlandı. Eğer tanık, çağrıldığı mahkemeye gelebilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa, şu kalemler karşılanacak:

Yol giderleri (gidiş-dönüş ulaşım ücretleri),

Konaklama giderleri,

Beslenme (yeme-içme) giderleri.

Bu giderler, tanığın mahkeme çağrısına uygun şekilde zamanında hazır bulunabilmesi için yapılan harcamaları kapsar.

TANIK ÜCRETLERİNDE VERGİ MUAFİYETİ

Tarifenin 5. maddesine göre, tanıklara ödenen ücret ve giderler herhangi bir vergi, resim veya harca tabi değildir. Böylece tanıklık yapan vatandaşların aldıkları ücretlerden kesinti yapılmayacaktır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN ESKİ TARİFE

Yeni düzenleme ile birlikte 23 Ekim 2024 tarihli ve 32701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tanık Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırıldı. Böylece 2025 yılı itibarıyla tüm mahkemelerde yeni tarife geçerli olacak.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 2025 yılı boyunca mahkemelerde tanıklık yapan herkes bu yeni ücret esasına göre ödeme alacaktır.

TANIK ÜCRET TARİFESİ 2025 MADDELERİ

Madde No Konu Açıklama Madde 1 Amaç ve kapsam Tanıklara ödenecek ücret ve giderlerin belirlenmesi. Madde 2 Dayanak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 265. maddesine dayanır. Madde 3 Ücret Tanığa 130 TL - 200 TL arasında ödeme yapılır. Madde 4 Giderler Yol, konaklama ve beslenme masrafları karşılanır. Madde 5 Muafiyet Hiçbir vergi, resim veya harç alınmaz. Madde 6 Yürürlükten kaldırma Eski tarife geçerliliğini yitirmiştir. Madde 7 Yürürlük Yeni tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tanık ücreti 2025 yılında ne kadar oldu?

2025 yılı itibarıyla tanıklara 130 TL ile 200 TL arasında ödeme yapılacak. Ücret miktarı, mahkeme tarafından tanığın kaybettiği zamana göre belirleniyor.

Tanık giderlerine neler dahil?

Tanıklığın yapılabilmesi için zorunlu olan yol, konaklama ve beslenme giderleri tanık giderlerine dahildir.

Tanık ücreti vergiden muaf mı?

Evet. Tanıklara ödenen ücret ve giderler hiçbir vergi, resim veya harca tabi değildir.

Yeni tanık ücret tarifesi ne zaman yürürlüğe girdi?

Yeni tarife Resmî Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girdi ve eski tarife yürürlükten kaldırıldı.

Eski tanık ücret tarifesi geçerli mi?

Hayır. 23 Ekim 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan eski tanık ücret tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.