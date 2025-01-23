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Adalet Bakanlığı: Tüm kimlikler tespit edildi, Bolu'daki yangında can kaybı 78

Adalet Bakanlığı, Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin tamamının kimlik tespitinin yapıldığını ve ölü sayısının 78 olduğunu bildirdi. Dün, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada can kaybı 79 olarak açıklanmıştı.

Güncel
  • 23.01.2025 10:17
  • Giriş: 23.01.2025 10:17
  • Güncelleme: 23.01.2025 10:32
Kaynak: Haber Merkezi
Adalet Bakanlığı: Tüm kimlikler tespit edildi, Bolu'daki yangında can kaybı 78
Fotoğraf: AA

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78 olarak güncellendi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin tamamının kimlik tespitlerinin tamamlandığı, can kaybının 78 olduğu bildirildi.

Yangın felaketinin ardından ağır hasarlı olarak raporlanan otel için kesin raporun hazırlanmasının ardından güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

Fotoğraf: AA

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek. Ayrıca jandarmanın çevresinde güvenlik tedbiri aldığı ve güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.

Oteldeki arama-kurtarma ve soğutma işlemleri dün (22 Ocak) 15.30 itibarıyla sona ermişti.

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