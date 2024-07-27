Adalet de enkaz altında kalmasın: Avukat tutamayan aileler bile var!

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden aileler, yıkılan binalarda sorumluluğu bulunanların yargılanması için aylardır adalet peşinde koşuyor. Büyük kayıplar yaşayan aileler, gönüllü avukatlara çağrı yapıyor: “Adalet de yakınlarımız gibi enkaz altında kalmasın, desteğe ihtiyacımız var.”

Ebrar sitesi, Furkan Apartmanı, Rönesans Rezidans, Ezgi Apartmanı, Kavak Apartmanı, Fuat Koku Sitesi… Bunlar Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan yüz binlerce binadan yalnızca birkaçı. 50 bini aşkın yurttaşın yaşamını yitirdiği depremlerin ardından sorumluların yargılanması için aylardır adalet arayışını sürdüren aileler, yargılama aşamasında sorunlar yaşadıklarını söyledi. Binlerce kişinin ölümüne neden olan müteahhitler ya siyasi gücünü kullanarak ya da yargı üzerinde etkili olan başta Ersan Şen gibi avukatları tutarak tahliye ya da beraat kararları alıyor. Adalet Peşinde Aileleri Platformu çevresinde bir araya gelen aileler, “Haklarımızı savunmakta güçlük çekiyoruz, savunmalar yeterince iyi yapılmıyor. Adalet, güçlü olanın değil haklı olanın yanında olmalı. Diyoruz ki ‘adalet de enkaz altında kalmasın.’ Bu süreçte gönüllü avukatlara ihtiyacımız var. Sesimizi duyun” dedi.

Depremlerin ardından 1,5 yıla yakın zaman geçti. Yakınlarını kaybeden aileler, acılarını dahi yaşayamadan adalet mücadelesi başlattı. Bir yandan soruşturma aşamasında kalan, davaya dahi dönüştürülemeyen dosyalar ile uğraşan aileler, diğer yandan beraat kararları ve tutuksuz yargılamalar karşısında ne yapacağını bilemez hale geldi. Maddi ve manevi olarak sıkıntıların yanında mahkemelerde savunmada zorluk yaşayan aileler için geçen günlerde bir çağrı yapan Adalet Peşinde Aileleri Platformu “Bu zor dönemde adaletin sağlanması için katkıda bulunmak isteyen tüm avukat dostlarımızı, gönüllü olarak davalarda görev almaya davet ediyoruz” dedi.

SÜREÇ YIPRATICI

Platformun Ankara Temsilcisi Döne Kaya, ailelerin yaşadığı zorlukları BirGün’e anlattı. 85 kişinin hayatını kaybettiği Hatay’ın Antakya ilçesindeki Fuat Koku Sitesi’nde 4 aile bireyini kaybeden Kaya, bu süreçten sonra ‘Adalet Nöbeti’ başlattığını anımsatarak "Fuat Koku Sitesi soruşturmasında 17 aydan sonra soruşturma tamamlandı ve dava süreci açılmadan 3 sorumlu serbest bırakıldı. Pek çok soruşturma aylarca sürdü, kimi davaya dahi geçmedi… Hatay’daki Rana apartmanı, Emlak Bank Konutları ve Selim Köse apartmanı gibi. Savcılık yavaş hareket ediyor. İlk zamanlarda bunlara göz yumduk çünkü akut süreçte savcılar sık sık değişiyordu, insanlar ne yapacağını bilmiyordu. Ama 17 ayın sonunda artık bir şeylerin rayına oturmuş olması gerekiyordu ancak ne yazık ki öyle olmadı" dedi. Davaların ağır aksak ilerlediğini anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Davalarda ağırlıklı olarak sanık tarafı konuşuyor. Sanıklar, çoğunlukla nüfuzlu kimseler ve avukatları popüler. Davalarda gündem dışı konuşma yapıp süreci uzatıp yıldırma politikası ile ilerliyorlar. Karar duruşmalarında beraat kararlarının çıkması bizi ayrıca yaralıyor. Furkan Apartmanı davasında 3 suçlu sanık varken üçü de serbest bırakıldı. Hakimler de tavırlarını sanığa yakın sergiliyor, bu bizi rahatsız ediyor. Süreç bizler için yıpratıcı. Antep’te Kavak apartmanının davası vardı, davada tek bir müşteki yoktu hep sanık yakınları vardı, salonu adeta doldurmuşlardı. Avukat sıkıntısını davalarda yaşıyoruz. Bir ya da iki avukat varken sanıklar nüfuzlu insanlar ve 7-8 avukatları var. Dayanışmamız artık bireysellikten öteye gitti. Biz de platformlar kurarak avukatlarla daha nasıl güçlendirebiliriz bunun yollarını arıyoruz. Bizleri zayıf halkta olarak görüyorlar, avukat kısmını güçlendirirsek müşteki tarafının normale döneceğini düşünüyoruz.”

Antep’in Nizip ilçesinde yıkılan ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı’nda 19 yaşındaki oğlunu kaybeden Seçkin Şahin ise şunları söyledi:"Geçen günlerde görülen karar duruşmasında 3 sanık hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verildi. Aileler hukuki süreçte yalnız bırakıldı. Bu davalara baktığımız zaman hep işin içinde bir siyasi taraf görüyorsunuz. Mesela AKP belediye meclis üyesi ya da belediye başkanı gibi... Adalet şuan güçlünün yanında. Bu davaların bir ucunun AKP’ye dayanacağı için beraat vererek ya da süreci uzatarak unutturmak istiyorlar, davaların üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Furkan apartmanı davasına baktığımız zaman kolon kesenler AKP belediye meclis üyesi ve asli kusurlu. İktidar partisi sanırım bunun ortaya çıkmasını istemiyor ki süreç uzatılıyor. Davalarda aileler maddi olarak zorluklar yaşıyor. Hem canlarımızı hem mallarımızı kaybettik. Çoğu aile konteynerde yaşıyor, geçim derdinde maddi olarak avukata gücü yetmiyor, gücü kalmayınca davaların peşinde de koşamıyor. Ama en önemlisi de insanların ne yazık ki adalete güveni kalmadı."

TEK BAŞINA MÜCADELE

Maraş’taki Saitbey Sitesi’nde 4 yakınını kaybeden depremzede Tuba Erdemoğlu da avukat tutamayan ailelerin mücadelesini tek başına vermeye çalıştığını anlattı. Erdemoğlu, özetle şunları kaydetti:

"Sanık sandalyesinde olanların avukatları güçlü oluyor. Bizim avukatlarımız ağır ceza davalarına tam hakim olamadıkları için bazı sorunlar yaşıyoruz. Avukat tutmamış ve mücadelesini tek başına veren aileler var. Mahkeme sürecinde tanıkların ve avukatların pişkinlikleri, yüzsüzlükleri acılı ailelere acımadan ithamlarda bulunması bizi daha da yaralıyor. Geçen günlerde bizim davamızda ‘Ölenler şehittir, onlar enkaz altında kaldığı için değil Allah böyle istediği için vefat ettiler, siz de bunu uzatmayın, şirk koşmayın, kabullenin’ dediler. Mahkemede sanıkların savunmaları neyse o yönde aynı bilirkişi raporları geliyor. Avukatlarla da ilgili bazı durumlar yaşadık. Mesela ben birkaç avukata gittiğimde müşteki avukatı olamayacağını, sanık avukatlığı yapabileceğini ve ücretini de TL olarak değil de dolar bazında alacağını söyledi."

∗∗∗

SESSİZ SEDASIZ TAHLİYE

Deprem davalarından bazıları şöyle;

• Fuat Koku Sitesi: Hatay’da 65 kişiye mezar olan Fuat Koku sitesi için dava dahi açılmadı. Bilirkişi raporlarına karşın 17 ay sonunda dava açılmadığı gibi üç tutuklu sanık sessiz sedasız tahliye edildi.

• Tekin Apartmanı: Antep İslahiye’deki dört katlı apartmanda 16 kişi öldü. Depremin ardından binanın ilk sahipleri Ali ve Yunus Can kardeşler ile binanın son sahibi AKP’li Veysi Tekin’e dava açıldı. 3 sanıktan Tekin, önce tutuklandı ardından tahliye edildi.

• Ezgi Apartmanı: Maraş’taki apartmanda 35 kişi yaşamını yitirdi. Binaya tadilat yapan Kervan Pastanesi sahipleri asli kusurlu olarak belirlendi. AKP’ye yakınlığıyla bilinen pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi ancak hâlâ firari. Kervancıoğlu ve Pekel’in avukatlığını ise kamuoyunun yakından tanıdığı Prof. Dr. Ersan Şen üstlendi.

• Said Bey Sitesi: Maraş’taki sitede 43 kişi yaşamını yitirdi. Tutuklu Halil Yıldız ve Yavuz Kaygısız, tahliyesine karar verildi.

• Palmiye Sitesi: Maraş On iki Şubat’taki 6 bloklu sitenin 3 bloku yerle bir oldu. Yıkılan üç blokta 150 kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise hâlâ kayıp. Palmiye Sitesi için bilirkişi raporu hâlâ hazırlanmadığı için dava da açılmadı. Müteahhit Ali Babaoğlu firari.

• MCG TOWERS: Hatay’daki 17 katlı binada 12 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Davada tutuksuz yargılanan 13 kişi mayıs’ta hakim karşısına çıktı. Binanın müteahhiti Muhammet Coşkun Gökhan, savunmasında her şeyi düzgün yaptıklarını, yıkımın depremin şiddetinden olduğunu söylemesi dikkat çekti.

∗∗∗

369 İDDİANAME HAZIRLANDI

• 2,7 milyon insan evsiz kaldı.

• 53.553 kişi yaşamını yitirdi.

• 107.213 kişi yaralandı.

• 674.416 bina yıkıldı ya da yıkılacak.

• Soruşturmalarda 369 iddianame hazırlandı.

• 267 kişi tutuklandı. 984 kişi adli kontrolle bırakıldı.

• 2 bin 825 kişinin yargılanması sürüyor.