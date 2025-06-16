Adalet de vicdan da kayboldu

Haber Merkezi

CHP İstanbul İl Kadın Kollarınca, Maltepe’deki Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde “Eşit Hak, Eşit Yaşam ve Eşit Ses” çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu birer konuşma yaptı.

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Dursun, “İktidarın pek övündüğü Aile Yılı’nda aileler, hukuksuzlukların bizzat kendisiyle parçalanıyor. Belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız cezaevlerinde çocuklarından, eşlerinden, ailelerinden ayrı. Biz bu tabloya bakarken yalnızca adaletin değil, vicdanın da kaybıyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz” dedi.