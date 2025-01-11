‘Adalet duygusunu hiçbir zaman hissedemedik’

Haber Merkezi

Ankara’da 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne yönelik IŞİD saldırısında yaşamını yitiren 104 kişi, katliamın 111’inci ayında Ankara Garı önünde anıldı.

Anmada konuşan 10 Ekim Barış Derneği Eş Başkanı Mehtap Sakinci, ‘‘Yargılamalarda, 10 Ekim Katliamı’nın geride kalanları olarak hiçbir şekilde adalet duygusuyla karşılaşmadık” dedi.

“Geride kalanlar olarak, 10 Ekim Katliamı’na karşı adalet mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz” diyen Mehtap Sakinci şöyle konuştu: ‘‘Biz bu süreci aileler ve geride kalanların sorumluluğunu yüreğinde hissedenler olarak, mücadelenin savunucusu olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte daha büyük kazanımlar elde etmek için çaba sarf edeceğiz. Unutulup silinmemesi için, 111’inci ayında da yine olay mahallindeyiz; bu mücadele asla bitmeyecek.”