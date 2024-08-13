Adalet, eğitim sorun yumağı

Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK), 1 Ocak-30 Haziran 2024 döneminde toplam 7 bin 290 başvuru yapıldı. Kamu personel rejimi alanı, en çok şikâyet başvurusu alınan alan olarak öne çıktı. Adalet, çalışma ve sosyal güvenlik ile eğitim alanına yönelik şikâyetler de yurttaşın en çok şikâyet ettiği alanlar arasında sıralandı.

Şikâyet başvurularının konularına göre dağılımı, AKP iktidarında Türkiye'de en temel alanlarda yaşanan sorunların giderek arttığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kamu personel rejimine yönelik alınan şikâyet sayısının toplam şikâyet sayısının yüzde 21’ini oluşturdu.

ADALET BAKANLIĞI İLK SIRADA

Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan şikâyet başvurularının idarelere göre dağılımı da dikkati çekti. Hemen her dönem olduğu gibi Ocak-Haziran 2024 döneminde de Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı en fazla şikâyet edilen bakanlıklar arasına girdi. Adalet Bakanlığı, bin 250 şikâyet başvurusuna muhatap olması itibarıyla en çok şikâyet edilen bakanlık olurken ikinci sırada Milli Eğitim Bakanlığı, üçüncü sırada ise Sağlık Bakanlığı geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik şikâyet sayısının 428, Sağlık Bakanlığı’na yönelik şikâyet sayısının ise 404 olduğu bildirildi. Kuruma 2024’ün ilk yarısında yapılan başvuruların illere göre dağılımı da paylaşıldı. Buna göre, İstanbul yüzde 16’lık başvuru oranıyla en fazla şikâyet başvurusu alınan kent olurken İstanbul'u yüzde 11 ile Ankara, yüzde 5 ile İzmir izledi.

SORUNLAR HEP AYNI

KDK’nin verilerine göre, 2024’ün ilk yarısında en fazla başvuru alınan ilk altı alan ve başvuru sayıları şöyle kaydedildi:

• Kamu personel rejimi: 1541

• Adalet, milli savunma ve güvenlik: 1514

• Orman, su, çevre ve şehircilik: 615

• Çalışma ve sosyal güvenlik: 573

• Mahallî idarelerce yürütülen hizmetler: 561

• Eğitim-öğretim gençlik ve spor: 519