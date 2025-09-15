Adalet elbet yerini bulacak

Kazova Tekstil üzerinden 2013- 2014 yılında DHKP-C’ye finansman sağladıkları iddiasıyla 11 Mart’tan beri Silivri’de tutuklu bulunan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bugün hakim karşısına çıkacak.

Sağlık sorunlarıyla boğuşan Genç, gönderdiği mektuba Yaşar Kemal’in, "Dağın öte yüzü güneşe bakıyormuş çocuklar. De hadi davranın, Güneşle sohbetimiz var. Geç kalmayalım" sözleriyle başlayarak "Sevgili dostlarım, vakit geldi. 15 Eylül Pazartesi saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir kez daha hakim karşısında olacağım. Bu sadece bir dava değil; Sarıyer’e ve özellikle çocuklarımıza adadığım 15 yılın, gönül rahatlığıyla vereceğim hesabıdır. Vicdanım rahat, huzurluyum. Çünkü halkımıza hizmet dışında hiçbir uğraşım ve gizli hesabım olmadı. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Dualarınızı ve desteğinizi yanımda hissetmek, bu yolculukta en büyük gücüm olacak. Görüşmek ve umudu birlikte karşılamak dileğiyle. Sevgiyle, inançla, hasretle" ifadelerini kullandı.

Avukat Hüseyin Cengiz, kolon kanseri olan Genç’in tedavisinin yapılamadığını belirterek, “İki seçenek var: Ya serbest bırakılacak ya da içeride yavaş yavaş ölecek” demişti.