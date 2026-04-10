Adalet enkazda kalmasın

Maraş’ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Said Bey Sitesi’nde 45 kişinin yaşamını yitirdiği davada karar duruşması bugün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da görülecek. Depremde annesini, babasını, kardeşini ve dedesini kaybeden Tuba Erdemoğlu, sanıkların “olası kast” suçundan yargılanması gerektiğini belirterek "Bu bir kader değil, ihmal zinciri. Adalet bekliyoruz. Ailemizin ölümüne sebep olanları ‘bilinçli taksir’ ile cezalandırmak ödül gibi. Biz adalet istiyoruz" dedi.

Yaklaşık 3,5 yıldır süren dava sürecinde sunduğu delillerin dikkate alınmadığını söyleyen Erdemoğlu, “Kapı kapı dolaşıp belge topladım, uydu görüntülerinden projeye aykırı imalatlara kadar somut deliller sundum. Ama mütalaa, iddianamenin aynısı oldu. Hiçbir şey değişmedi” diye konuştu. Dava kapsamında müteahhit, yapı denetim yetkilileri, şantiye şefleri ve belediye görevlilerinin yargılandığını anımsatan Erdemoğlu, yalnızca müteahhit Hasan Çam’ın tutuklu olduğunu, diğer sanıkların tutuksuz yargılandığını söyledi. Erdemoğlu "Kamu personelleri asli kusurlu bulundu ama onlar da serbest. En son davanın sanıklarından Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu’nun akrabası olan Halil Yıldız sedasız tahliye edildi. Ailemden dört kişiyi kaybettim. Üç yıldır adalet arıyorum. Adalete erişmek gerçekten çok zormuş" dedi.

ÖNLEM ALINMADI

“Biz 6 Şubat’tan beri yaşamaya çalışıyoruz" diyen Erdemoğlu "Nefes almak için adalete ihtiyacımız var. Bizi adaletsizlikle bir kez daha enkaz altında bırakmayın. Üç yıldır kapı kapı dolaşıp delil topladım. Somut deliller sundum. Ama savcılık ve mahkeme, iddianamenin aynısını okudu. Hiçbir değerlendirme yapılmadı" dedi.

Erdemoğlu, mücadele etmeseydi bile çocuklarının hesabını soracağını düşündüğünü ifade ederek süreci şöyle özetledi: “Adalet mülkün temeli diyorlar ama adalet herkese eşit dağıtılmıyor. Benim sevdiklerim göz göre göre öldürülmüş. Nefes almak için de adalete ihtiyacımız var. Bizi adaletsizlikle enkazın altında boğarak öldürmeyin.”

NE OLMUŞTU?

Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’ndeki Said Bey Sitesi’nin yıkılması sonucu 45 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak yapı sahibi ve müteahhit, şantiye şefleri, denetim görevlileri ve belediye yetkilileri hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla dava açılmıştı.