Adalet gelmeden dava bitmeyecek

Bilge Su YILDIRIM

2020’de Sakarya’nın Hendek ilçesinde kurulu bulunan Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda meydana gelen, 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127’sinin yaralandığı patlama davasına dün Sakarya Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Yargıtay’ın, davada tutuklu yargılanan tek sanık fabrika sahibi Yaşar Coşkun’a “bilinçli taksir ile insan öldürme” suçundan verilen cezayı bozarak “olası kastla insan öldürme” suçundan yargılanması yönünde verdiği kararın ardından görülen ikinci duruşma savcının mütalaasını sunmasıyla başladı. Savcı, Yargıtay’ın kararına direnilmesi yönünde talebini yineleyerek sanık Yaşar Coşkun yalnızca ‘bilinçli taksir’ suçundan yargılanmalıdır dedi.

Mütalaayı kabul edip etmedikleri sorulan aileler savcıya tepki gösterdi. Patlamada yakınlarını kaybeden ailelerden hiçbiri mütalaayı kabul etmedi.

AKLIM DENETLEYENLERDE

Patlamada yakınını kaybeden müştekilerden biri, “Biz beş yıldır hâlâ buradayız da neden suçluların hepsi burada değil? Bu dava bitecek ama bizim davamız bitmeyecek. Benim aklım denetleyenlerde. Onlar da yargılanmadan, adalet sağlanmadan bizim davamız bitmeyecek” diye konuştu.

Müşteki avukatları da savcının mütalaasına tepki gösterdi. Savunma, sanık Yaşar Coşkun’un olası kast ile yargılanmasını talep etti. Coşkun, ifadesinde “5 senedir cezaevindeyim, 5 senedir mağdurum. İşimi kaybettim, mesleğimi kaybettim. Benim bir ailem var, bir hayatım var. Yargıtay dosyayı okumadan hakkımda karar verdi. Mahkemelerde defalarca kez hakarete uğradım. Tahliyemi talep ediyorum, Yargıtay tarafından bu cezaya razı edildim” dedi.

Coşkun’un ifadesine aileler tepki gösterdi. Coşkun’un “Benim bir ailem var, bir hayatım var” demesinin ardından işçi yakınları “Bizim ailemiz yok muydu, onların hayatları yok muydu, ne olacak şimdi” diye sordu. Coşkun’un ifadesinin ardından sanık avukatları da tahliyesini talep etti. Mahkeme, Yaşar Coşkun’un tutukluğunun devamına hükmetti. Dava 26 Eylül’e ertelendi.

GERİ GELMEYECEKLER

Duruşmanın ardından adliye bahçesinde bekleyen işçi yakınları, sanık Coşkun’u dinlemekte zorlandıklarını ifade etti. Patlamada kardeşini kaybeden bir yurttaş, şunları söyledi: “Bizimkiler geri gelmeyecekler. Hayalleri vardı, çocukları vardı. Kızının üniversite mezuniyetini göremeden gitti benim kardeşim. Bize ‘Benim bir hayatım var, mağdur olan benim’ nasıl diyebilir?”