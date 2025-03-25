Adalet göçük altında kaldı

Haber Merkezi

Bartın’ın Amasra ilçesinde 3 yıl önce 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme 20 sanığı ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 17 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı, 3 sanık ise beraat etti. Duruşma çıkışı ölen madencilerin yakınları karara tepki göstererek gözyaşlarına boğuldu. Aileler ‘“Bu ülkede adalet bitmiştir” dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 14 Ekim 2022’de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı; 15 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşması 25 Nisan’da görülen davada, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davanın karar duruşması öncesinde salon çevresinde ve adliye binası önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Davayı TBMM Başkanvekili CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ve çevre barolarının yönetim kurulu üyeleri, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve madenci aileleri takip etti.

Duruşmada mahkeme başkanının son sözlerini sorduğu tutuklu sanıklardan müessese müdürü Cihat Özdemir, ‘‘Üzerime atılı suçları ve teknik suçlamaları da kabul etmiyorum. Ocaktaki eksiklikler tarafıma bildirilmemiştir. Patlamadan önce erken uyarı cihazlarında herhangi bir arıza olduğu tarafıma bildirilmemiştir. Bu sebepten dolayı tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum’’ dedi. İşletme müdürü Selçuk Ekmekçi ise ‘‘TTK’nın 40-50 yıllık eksikliklerini bizim üzerimize yıkmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Olay öncesinde iş güvenliği havalandırma tozla mücadelede herhangi bir eksik bildirilmedi. Beraatimi talep ediyorum’’ diye konuştu. Diğer tutuklu sanıklar Mehmet Tural ve Volkan Soylu da beraatlerini talep etti.

20 SANIĞA HAPİS, 3 BERAAT

Karanını açıklayan mahkeme heyeti ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklu sanıklar Cihat Özdemir’i 17 yıl, Selçuk Ekmekçi’yi 16 yıl 6 ay, Mehmet Tural’ı 16 yıl 6 ay hapis, Volkan Soylu’yu da 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklardan Levent Aydın 9 yıl, Şahan Kahraman 9 yıl, Recep Orhan 5 yıl, Hakkı Oğuz Karakuş 5 yıl, İbrahim Hakan Mengeş 5 yıl, Hidayet Gökdere 5 yıl, Fazıl Karaküp 5 yıl, Serkan Özdoğan 3 yıl 9 ay, Süleyman Sırrı Bayraktar 3 yıl 1 ay 15 gün, Mustafa Olgun 3 yıl 1 ay 15 gün, Mehmet Özdemir 3 yıl 9 ay, Ferhan Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, Hüseyin Ogan 3 yıl 9 ay, Mehmet Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, Şenol Kaya 3 yıl 1 ay 15 gün ve Selami Yeşilsu da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Sanıklardan Salih Atmaca, Tayfun Uça ve Onur Öztürk ise beraat etti.

AİLELER TEPKİLİ

Açıklanan karar sonrası yaşamını yitiren madencilerin yakınları karara isyan etti. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu’nun paylaştığı görüntülerde bir yurttaş, ‘‘Bu ülkede adalet bitmiştir’’ tepkisini gösterdi. Madenci aileleriyle birlikte basın açıklaması yapan Gülizar Biçer Karaca, “Olası kast aman ne olursa olsun, biz tedbirleri almayalım diyenlere verilmesi gereken cezadır. Bilinçli taksir ne demektir? Aslında bir problem var ama o problemi gerçekleşmeyeceğine ilişkin bir güvenceden tedbir almamaktır. Şimdi burada kazanın olacağı biliniyor, tedbir alınması için bugün aramızda olmayan katledilen kardeşlerimizin uyarıları var ama hiçbiri dinlenmiyor. Onların şikâyetleri rahatsızlıkları bir riskin olduğuna ilişkin hiçbir önerisi dinlenmiyor, ne diyor şirket sahibi, ‘Aman canım olursa olsun yeter ki ben daha çok para kazanayım’ diyor. Evet, bu tam da olası kasttır. Bu nedenle bugün bilinçli taksirden dolayı verilen cezalarda adalet tecelli etmemiştir, adalet bugün göçük altında kalmıştır" diye konuştu.

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KATLİAM ÖDÜLLENDİRİLDİ

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan da karara tepki gösterdi. Aslan ‘‘Bugün, iktidarın tekelinde olduğunu açıkça ilan eden yargı; Soma’da, Ermenek’te, Torunlar’da, Kozlu’da yaşanan toplu işçi katliamlarını cezasızlıkla ödüllendirdi. Şimdi de Amasra’da, olası kastla yargılananlar bilinçli taksirle ödüllendirildi. Bu, işçilerin hayatını hiçe sayan düzenin bir sonucudur’’ diye konuştu.