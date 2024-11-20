Adalet Gözlem Raporu açıklanıyor

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) 2024 Adalet Gözlem Programı Raporu’nu Cuma günü açıklıyor. Etkinlikte, yargı baskısının toplumsal etkileri uzman isimlerle tartışılacak.

Türkiye’nin en geniş kapsamlı dava izleme programını yürüten MLSA, 1 Eylül 2023 - 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında izlediği 281 dava, gazeteciler, aktivistler, politikacılar ve öğrencilerin karşılaştığı yargı süreçlerini ve sistematikleşen ihlalleri kapsamlı bir şekilde analiz ediyor. Raporda, özellikle adil yargılanma hakkına yönelik ciddi ihlallere dikkat çekiyor.

MLSA 2024 Adalet Gözlem Programı Raporu’nun açıklanacağı lansman, 22 Kasım günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Etkinliğe, basın ve ifade özgürlüğü konusunda önemli isimler katılacak.

Etkinlik, MLSA Eş Direktörü Veysel Ok, Norveç Büyükelçiliği’nden Elçi Müsteşar Berit Tvete ve Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Direktörü Aret Demirci’nin açılış konuşmalarıyla başlayacak.

TÜRKİYE’DE YARGI BASKISININ TOPLUMSAL ETKİLERİ

Rapora dair sunumun ardından, MLSA Eş Direktörü Evin Barış Altıntaş’ın moderatörlüğünde düzenlenecek, ‘Türkiye’de ifade özgürlüğüne karşı yargı tacizi’ başlıklı panelde önemli konuklar bir araya gelecek. İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Avukat Eren Keskin, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav ve T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan’ın konuşmacı olduğu panelde yargının azınlıklar, kadın hareketi ve medya üzerindeki baskıcı etkileri tartışılacak.