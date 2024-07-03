Adalet hiç gelmedi

Havai fişek fabrikasında 7 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın üzerinden tam 4 yıl geçti. Ölen işçilerden Halis Yılmaz’ın kardeşi Yılmaz, “Gereken cezalar çıkmadı” dedi.

Emek Servisi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda 7 kişinin ölümü, 127 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın bugün 4’üncü yıldönümü. Patlamada yaşamını yitiren işçilerin yakınları bugün saat 14.00’te fabrika önünde bir araya gelecek.

İŞÇİLER TEHDİT EDİLDİ

Patlamada hayatını kaybeden işçilerden Halis Yılmaz’ın kardeşi Mervenur Yılmaz, patlamanın ardından düzenli olarak denetlenen fabrikada 1,5 yıl boyunca kaçak olarak barut üretildiği ve pazarlanmaya çalışıldığını anımsattı.

Yılmaz, ANKA’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kaçak ruhsatsız patlayıcı depoları inşa edildiği, yasal sınır ve kapasitesinin üzerinde patlayıcı depolandığı, denetimlerin önceden haberi alındığı, fabrikanın Çin Mahallesi adlı bölgesine denetim ekibinin hiç girmediği tespit edildi. Mahkeme bu hususların kanıtlanmasına, hem savcı mütalaasına hem de gerekçeli kararla bu tespitler tek tek belirtilmesine rağmen denetim mekanizması hakkında suç duyurusunda bulunmadı. “

Yargı sürecinde sanıkların işçiler ve ölenlerin aileleri ve avukatlarını dahi tehdit ettiğini söyleyen Yılmaz, “Mahkeme heyetine ‘Siz daha gençsiniz. Daha iyi yerlere gelirsiniz’ gibi imalarla aleni bir şekilde gözdağı verildi ve gereken cezalar çıkmadı” dedi.

İŞÇİLER MALİYET KALEMİ

Hendek Davası avukatlarından Gülşen Uzuner, olayın ‘kaza’ olmadığını ve işçilerin sağlığı ve can güvenliğinin karlılık hesabında bir maliyet kalemi olarak değerlendirildiğini belirterek şunları söyledi: “Biz bunu her aşamada dillendirdik. Bunun yargısal karşılığı ‘olası kast’ idi. Yani göz yumarak, umursamayarak ölüme neden olma diyebiliriz. Henüz tek kamu görevlisine ihmallerinden kaynaklı açılmış dava yok. Adalet toplumun bütün kesimlerine gerekli ancak en çok ezilenlere, sömürülenlere, yoksullara gerekiyor.”

7 CAN GİTTİ, 1 TUTUKLU VAR

Dava sonunda sanıklar Ali Rıza Ergenç Coşkun ve Yaşar Coşkun’a “bilinçli taksirle öldürme” suçundan 16 yıl 3 ay, Hasan Ali Velioğlu hakkında aynı suçtan 12 yıl 6 ay, diğer sanıklar hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 28 Şubat 2022’de Velioğlu hakkında tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye kararı verildi. Dosya kapsamında halen sadece Yaşar Coşkun tutuklu bulunuyor. Yapılan itirazlar sonucu Yargıtay’a giden dosya halen bekliyor.